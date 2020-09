Se trata de un hombre, de 71 años, que tenía cobertura del Pami en una clínica pampeana. Tras complicarse su cuadro de salud, necesitaba una atención urgente de mayor complejidad, pero en el puesto interprovincial de Realicó se le prohibió el ingreso.

La situación generó malestar en el sur cordobés. Se suma al caso del anestesista.

Un paciente de 71 años de Villa Huidobro, que contaba con cobertura del Pami en la Clínica Santa Teresita de La Pampa, no pudo atravesar el límite interprovincial y tuvo que ser trasladado de urgencia hacia Río Cuarto, pero a medio camino perdió la vida.

Villa Huidobro está a 45 kilómetros de Realicó (un viaje de menos de media hora) , mientras que hasta Río Cuarto hay 217 kilómetros (un viaje de tres horas).

Al tomar repercusión lo sucedido, no tardaron en replicarse cientos de mensajes en las redes sociales de parte de vecinos de la zona para reclamar protocolos más flexibles por la desprotección en materia de salud que generan estas medidas restrictivas sobre el tránsito tanto de pacientes como de profesionales médicos de una provincia a otra.

El caso ocurrido el viernes involucró a un hombre de Villa Huidobro, quien murió camino a Río Cuarto tras haberle sido negado el ingreso a La Pampa para ser derivado a la terapia intensiva de la Clínica Santa Teresita, la de mayor cercanía que asiste al norte pampeano y sur cordobés. La cual, además, es la prestadora de la que dependen los pacientes Pami del sur provincial.

En la tarde noche del jueves, este paciente de 71 años, con estado delicado por linfoma, se encontraba internado en el Hospital huinquense pero requirió una urgente derivación.

Cuando estaba todo dispuesto para el traslado inmediato y de emergencia a Realicó, y avisadas las autoridades policiales de ambas provincias para que no se detuviera al móvil que lo trasladaba, un llamado -que no trascendió desde qué ente gubernamental provino- impidió que la Policía pampeana permitiera que la diligencia se llevara adelante, señaló el medio pampeano Infotec.

Lo ocurrido fue también corroborado por las autoridades sanitarias de Huinca, quienes afirmaron que “la derivación del paciente no se pudo hacer porque no permitían el paso hacia La Pampa”. Inmediatamente avisados de la situación ambos centros asistenciales, decidieron realizar el traslado hasta Río Cuarto.

A pesar del esfuerzo de médicos que iban asistiendo al hombre, su situación se agravó y falleció a pocos kilómetros de llegar a destino.

El intendente de Villa Hidobro, Silvio Quiroga explicó que «esta persona sufría un edema agudo de pulmón. Las autoridades de la clínica santa Teresita nos decían que lo iban a recibir.Pero la Jefatura Departamental (de Río Cuarto) llamó a Realicó y tuvimos que hacer el traslado hacia Río Cuarto».

Quiroga dijo que «estamos muy preocupados, con estas disposiciones del gobierno de La Pampa se ha roto lo que era una región sanitariamente integrado. Nos atendían paciente de convenio PAMI. Ahora no nos dejan pasar los pacientes. Me preocupa mucho. No es lo mismo hacer 45 kilómetros que hacer 200 kilómetros. Si la muerte se podía producir igual, tenía que ser en condiciones de mayor dignidad».

El intendente cordobés dijo que «nos preocupa mucho: soy una persona que estoy abierta al diálogo, pero dialogar en estos términos cuando por las disposiciones del Covid, se rompe lo que era una región sanitariamente integrada. Lejos de un criterio humanitario se dispone un cierre total”.

Quiroga dijo que planteó el tema a las autoridades del ministerio de Salud y del ministerio de Gobierno. «Están viendo como destrabar esta situación. Es difícil cuando de la otra parte no se entiende que somos todos argentinos, que esto es una sola región. Pero hasta el momento no tuvimos respuesta», dijo.

Procuran un acuerdo con La Pampa

El miércoles de esta semana otro hecho puso en evidencia las complicaciones que generan las medidas restrictivas en el límite entre Córdoba y La Pampa.

En esta ocasión, fue un profesional anestesista que debía llegar desde Realicó a Villa Huidobro quien no pudo pasar. En medio, una mujer parturienta y un nacimiento que se dio en una ambulancia.

A partir de esta situación que fue reflejada por los medios, el juez huinquense, Claudio Mazuqui, junto con la licenciada Romina Daniele y la doctora Alejandra Ludueña, subdirectora del Hospital de Huinca Renancó, abrieron el diálogo con autoridades de La Pampa para lograr cambios en el protocolo.

«Consultado por Puntal, el juez local precisó que el pedido es asegurar el paso del médico anestesista desde La Pampa a Huinca, donde presta servicios», dice el diario riocuartense.

Mazuqui se comunicó con el doctor Gustavo Vera, subsecretario de Salud de la provincia de La Pampa. “Luego de una charla muy comprometida, acordamos continuar trabajando en un protocolo de trabajo. El doctor Vera se mostró comprometido y me expresó que estaban trabajando en esta situación junto con el ministro de Salud y el gobernador de La Pampa, mostrándose muy interesado en solucionar la cuestión”, detalló.

Ayer se habían diseñado modificaciones al protocolo a fin de permitir el paso del anestesista.