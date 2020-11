“Quien haya imaginado que Maradona ‘apilaría’ rivales con espectacularidad no verá quizás todo lo que quería”, así comienza la crónica periodística de José Higinio Álvarez donde inmortaliza el día que Diego Maradona jugó en La Pampa y anotó dos goles.

Fue el feriado del miércoles 20 de junio de 1979, tres meses antes del título de campeón mundial juvenil en Japón con la selección argentina sub-20 de la mano de César Luis Menotti.Esa tarde en el estadio Costero, Argentinos Juniors derrotó 4-2 a Costa Brava con dos tantos del 10. Los únicos que marcó en la provincia.“A la tardecita abrían el club durante la semana previa y se llenaba, había cola para conseguir entradas”.

La llegada del equipo de La Paternal a La Pampa fue toda una novedad y el recibimiento estuvo a la altura.“Ese partido es uno de los mejores recuerdos de Costa Brava y de la ciudad de General Pico”, recuerda Pablo Ramírez, autor de uno de los goles del elenco piquense.

“Ya 20 días antes cuando se comentó la idea de traerlo fue un furor. Hace 40 años no había tanto movimiento entre Buenos Aires y General Pico. La ciudad era pequeña”, apuntó en diálogo con El Araucanito.

Cuando se le consultó sobre cómo había sido el nexo para el arribo de Argentinos a la ciudad recordó: “Había un hombre que le vendía camisetas al club y tenía mucha relación con Argentinos Juniors. Creo que lo de Maradona fue un arreglo aparte porque traerlo a él era otro precio. Me acuerdo que no vino con la delegación, llegó en avión a Santa Rosa y de allí lo trajeron en coche”.

Bombos y platillos La tarde de invierno comenzó con una exhibición gimnástica de la escuela infantil de Costa Brava dirigida por el profesor Leopoldo Aboy, luego hubo una actuación de la brigada de paracaidistas piquenses que sirvió para la llegada del entonces gobernador de facto, el general Etchegoyen, acompañado por el coronel Dalla Vía.

Se izó la bandera argentina, se entonó el himno nacional, se hizo un minuto de silencio en recuerdo de Paulino Guaycochea, padre de un deportista de Costa Brava y, luego del puntapié inicial a cargo de Ángel Pérez, el socio más antiguo costero, se escuchó el pitazo inicial. Toda una ceremonia.

“Quien haya imaginado que Maradona ‘apilaría’ rivales con espectacularidad no verá quizá todo lo que quería. Porque Maradona inicia su partido y lo termina con una simplicidad elogiable. No es ningún egocéntrico que quiere hacer gala de su habilidad llamativa, sino el obrero humilde que utiliza su calidad sin alardes, porque la calidad no necesita autopromocionarse, se ve en lo simple, como se observa la grandeza en cualquier faz de la vida. Y Maradona demuestra grandeza en lo suyo, en el pequeño y grande mundo del fútbol”, esa genialidad sirvió para pintar de pies a cabeza al astro que ayer falleció a los 60 años.

Desde el vestuario El partido favoreció a Argentinos Juniors que en apenas cuatro minutos ya estaba arriba en el marcador. “Desde el vestuario nos hizo dos goles, después nos acomodamos, no te digo que hicimos partido pero pusimos un poco más de garra. En un momento lo emparejamos, nosotros éramos todos jugadores de la zona, había mucha diferencia en lo físico”, recordó Pablo Ramírez, autor del 1-2 parcial.

La crónica periodística describió así la participación de Diego en el inicio del amistoso: “De entrada sale a marcar a quien tiene la pelota, a correrla. Para ser bueno no hace falta esforzarse en demostrarlo. El momento aparece solo. Y a los cuatro minutos Maradona recibe cerca del área rojiblanca y con media gambeta y un giro, descoloca a dos adversarios y aloja la pelota en un rincón: 1-0. Aplausos”.

El propio Diego marcó el segundo tanto antes del final del primer tiempo. En el complemento descontó Pablo Ramírez para Costa. Moreno y García pusieron el 4 a 1 parcial y finalmente Rodríguez estableció el 4 a 2 definitivo.

COSTA BRAVA 2

Hugo Castro

José Parramón

José Sáenz

Carlos Brizio

Miguel Moreno

Emiliano Acosta

Carlos Negrotto

Pablo Ramírez

Miguel Herrera

Juan C. Rodríguez

Francisco Mereles

ARGENTINOS 4

Carlos Munutti

Carlos Carrizo

Ricardo Pellerano

Carlos Chichio

Abelardo Cicarelli

Juan Gauna

Daniel García

Diego Maradona

Héctor Arrieta

Rafael Moreno

Hugo Sagioratto

Goles: PT 4min y 45min Diego Maradona (A). ST 14min Ramírez (CB), 18min Moreno (A), 19min García (A) y 37min Rodríguez (CB).

Cambios: Ingresaron Retegui, Guillermo Moreno, Paulucci y Bazán (CB); Suárez, Ulla, D°Angelo y Candia (AJ).

Árbitro: Claudio Busca (AFA)

Asistentes: Jorge López y Raúl Verón.

Estadio: Costa Brava.

El recuerdo final “El vestuario era chico y se tuvo que cambiar en un hotel. Me acuerdo que ya en aquel momento estaba cansado del periodismo que lo seguía de un lado a otro”, apuntó Ramírez sobre los momentos posteriores al encuentro.

Cuando se le consultó sobre cómo recibió la noticia del fallecimiento de Maradona, Pablo Ramírez, uno de los emblemas de Costa Brava, contó: “Me dolió mucho porque siempre lo admiré. Justo me iba a acostar la siesta, me avisaron y no lo podía creer. Ya se veía que estaba mal en las últimas apariciones. Dejó todo por el país y que le suceda esto a los 60 años es muy triste”.

Fuente:EL Diario