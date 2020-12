Carlos López, meteorólogo ya jubilado y con una extensa trayectoria en la oficina local del Servicio Meteorológico Nacional, dialogó con este medio y explicó que «debido al gran calentamiento de la parte inferior de la atmósfera, la tropósfera, que es donde se generan las tormentas, estaba acercándose un frente frío y se formó lo que se llama ‘mesociclón tornádico’»

En ese sentido, señaló que «son tormentas tremendamente violentas y no se diferencian de los tornados, sino más bien los incluyen. De hecho, avanzan como paredón de tierra, con velocidades muy grandes, distintas de un lugar a otro pero seguro superiores a los 200 kilómetros por hora en algunas partes».

De todas maneras, aclaró que para saber con precisión es necesario «evaluar los daños» que produce. «Arrancando árboles, sacando chapas, no dice demasiado. Lo que sí hay otras cosas que desde el punto de vista técnico dicen muchos», comentó.

«Cuando pasa un tornado, el ruido que provoca es ensordecedor que ayer (por el viernes) no ocurrió. Pero dentro del mesociclón desprende cada tanto ‘tornaditos’, que son como una descompresión de toda la masa de nubosidad. Larga energía y sigue avanzando. Eso mismo que pasó por acá, barrió a toda La Pampa y otras provincias», explicó.

«Era muy grande».

«Lo que asegura que es un mesociclón es que es muy grande», señaló López y estimó que el del viernes «estaría en 2.000 metros de altura la base, y el tope en 17 kilómetros». Durante su paso, se producen «todo tipo de corrientes tremendamente violentas, y se generan corrientes convectivas que son muy violentas cuando llegan al suelo».

Esto ocurre porque la energía que genera tiene que liberarse. «Este, con el desastre que hizo en todas partes, era un fenómeno que tenía una cantidad inusual de energía», afirmó.

Cambio climático.

Consultado sobre los motivos por los que ocurren estos fenómenos, López comentó que gran parte de nuestra provincia integra lo que se conoce como el Callejón de los Tornados, una gran zona de Sudamérica que se extiende desde el centro de Argentina y hasta el sur de Brasil.

Por estos motivos, no se tratan de tormentas «inéditas» para La Pampa. «Han pasado tormentas muy severas acá, esta es una más y no es la última», advirtió.

A su vez, reconoció que todo esto se potencia «por el cambio climático global. Las tormentas de ahora tienen una intensidad muchísimo mayor. Cualquier ‘tormentita’ genera tanta descarga eléctrica que es de locura».

