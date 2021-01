«La lora de una conocida de mi vieja le afanó un huevo a una gallina, lo empolló y ahora está criando al pollito como si fuera suyo», anunció en mayúsculas la usuaria Meri en Twitter. Con semejante titular no es de extrañarse que haya captado la atención de sus seguidores, pero luego su posteo se volvió viral por las tiernas fotos los animales juntos, como padre putativo e hijo adoptivo.

LA LORA DE UNA CONOCIDA DE MÍ VIEJA LE AFANÓ UN HUEVO A UNA GALLINA, LO EMPOLLÓ Y AHORA ESTÁ CRIANDO AL POLLITO COMO SI FUERA SUYO pic.twitter.com/AY7HlmsNfq — Meri 💚 (@merijolchi) January 8, 2021

Y es que la lora era loro.

Al poco tiempo un usuario llamado Tito Olivera le contestó a la joven con información de vital importancia para conocer más el caso: «es el loro de mi mamá. Para nosotros es loro, no es lora… Se llama Coco. Si lo vieran se mueren», escribió.

Tito aprovechó para contar la historia de la simpática ave viral: «Mi mamá tiene el loro hace varios años, ¡lo salvó! Estaba moribundo en la calle. Coco no vuela pero anda atrás de mi mamá para todos lados y aún come con gotero, excepto que ahora no sale de abajo de la cama, y si sale, no sale sin su pollito».

«¡Quizás es Lora! La verdad que todos los veterinarios que fue a ver mi mamá para salvarlo le dijeron que era un loro. Pero bueno también le dijeron que no iba vivir mucho, que no gaste más plata. Al tiempo Coco mandando el patio a las gallinas perros y gato», convino el muchacho.

Fuente: Minutouno