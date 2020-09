Un paciente proveniente de Villa Huidobro (Córdoba) de 71 años falleció luego de que las autoridades provinciales no lo dejaran avanzar en el límite interprovincial. El hombre fue trasladado de urgencia hacia Río Cuarto y falleció en el camino. El error proviene desde el protocolo impuesto por el Gobierno de Ziliotto, el Ministerio de Salud y la mala aplicación de la policía provincial.

Luego de esta situación y ante las desafortunadas declaraciones del subsecretario de salud de La Pampa, Gustavo Vera, que aseguró que “no se trataba de una cuestión de emergencia” y luego de que las explicaciones del Ministro de Salud Mario Kohan en conferencia de prensa no hayan aclarado la cuestión, los diputados de la oposición han elevado un pedido de informe y que expliquen acerca de las restricciones de circulación por la pandemia de coronavirus en la provincia.

Además de las declaraciones del desacertado secretario de salud Gustavo Vera. La Pampa está haciendo muy mal las cosas en temas de protocolos. Un médico de Huinca Renancó que no lo dejan pasar para hacer su trabajo. Una ambulancia que retuvieron un par de horas con pacientes que se atendían en una clínica privada de Realicó. Situaciones que no dejan de preocupar a la ciudadanía.

Cuando una persona mata a otra se lo condena con años de prisión. ¿Pero qué pasa cuando un funcionario, más precisamente un médico y ministro de salud que debería estar a la orden del día, cuidando a la ciudadanía deja morir a un hombre con una urgencia? ¿Qué castigo merece? Porque no todo pasa por el coronavirus en la actualidad. Hay otras enfermedades que también tienen en vilo a pacientes en el país.

En este sentido, el diputado provincial Martín “Cato” Ardohain dialogó con Impacto Castex. “Veníamos acompañando con un sacrificio enorme las medidas que se habían tomado. Pero todo lo que dijo el gobierno de La Pampa se contradice con la muerte de un argentino el día jueves. Ahí no pueden justificar que defienden la vida de los argentinos”, disparó.

“Cuando el Ministro Kohan se sienta al lado del gobernador y das las explicaciones no convenció a nadie. Ni al periodismo ni a los vecinos. Por eso presentamos un pedido de informe para que el ministro de las explicaciones que corresponden acá en el recinto de la Cámara de Diputados”, agregó Ardohaín.

Además, en una desafortunada analogía, el gobernador Segio Ziliotto comparó su tarea con la de un equipo de fútbol que se encuentra “todos adelante para cuidar al arquero”. Mientras el Ministro Kohan manifestó que solo le interesaba la salud de la provincia de La Pampa.

“Hemos sido ejemplo dentro de lo que se puede. Hemos cumplido con los protocolos, cumplimos con todo lo que se pidió. Tanto el gobierno nacional como el provincial tuvo una respuesta en los primeros meses de la sociedad impresionante”, ratificó el diputado.

A partir de allí es donde Ardohain duda del sentido común de los dirigentes pampeanos. “Cuando vos tenes un paciente en una ambulancia que necesita una emergencia tenes que romper ese protocolo y tenes que actuar y solucionar la cuestión con rapidez”, manifestó. “Si vamos a cuidar la salud de los argentinos y en este caso de un cordobés, hay que cuidarla. No se puede demorar a una ambulancia como si fuera un vehículo particular. Hay que ser responsables”, agregó.

“Si viene una ambulancia con un paciente que se había hisopado, que no tiene COVID y tiene una emergencia, y lamentablemente este hecho le cuesta la vida y por la burocracia no lo dejaron pasar creo que tenemos que replantearnos varias cosas”.

Por otra parte, el diputado del PRO aseguró que hay una estrategia provincial que se venía cumpliendo pero ahora se los está “llevando puestos”. Y volvió a hacer hincapié en la necesidad de flexibilizar la cuarentena. “Lo están llevando a un absurdo. Que los comercios no pueden abrir, que productores que invirtieron en La Pampa y hace seis meses que no pueden entrar, o un caso de emergencia no puede ser contemplado”, expresó en diálogo con la 99.9.

“La responsabilidad que se vio en La Pampa fue un ejemplo en todo el país. Los ciudadanos tuvieron un comportamiento intachable”.

“Le pedimos al ejecutivo sentido común y responsabilidad”, dijo el diputado. Además, denunció una persecución de ciertos sectores del oficialismo. “Nosotros veíamos reuniones por el día de la primavera en la laguna de gente sin barbijo y compartiendo el mate. Cuando si te juntas con 4 personas en tu casa cumpliendo las normas te caía la policía y te hacía una denuncia. Cuando el mensaje no es claro y la ley no es igual para todos eso es peligroso”, declaró.

Por otra parte, cuestionó el manejo de la pandemia por parte del gobierno de Sergio Ziliotto. Remarcó que cuando no había casos positivos la situación parecía estar en orden pero con la cantidad actuales de casos se vieron las falencias.

“El primer mensaje tiene que ser del Ejecutivo. Del gobernador y del ministro de salud. Cuando vos mandas mensajes que no son claros perdemos todos. Cuando permitís unas reuniones y otras no, cuando en casos excepcionales no se actúa rápidamente y por fuera del protocolo, esas cosas nos juegan en contra”.

Asimismo, mencionó como “imperdonable la estrategia del gobierno”. “Exigimos que el ministro Kohan de las explicaciones correspondientes”. Pero por otra parte, aseguró que el mensaje que de en la Legislatura seguramente no lo convenza. “Sus explicaciones lo más probable es que no me convenzan y no me conformen. Tendrá sus argumentos pero tenemos que exigirle a Kohan es que estas cosas no pueden volver a suceder. Entendemos el protocolo y las estrategias pero tiene que primar el sentido común y cuidar la vida de los ciudadanos”.

Además, remarcó la falta de transparencia del gobierno de Ziliotto en el manejo de la pandemia. “Lo que exigimos como oposición es transparencia en la gestión. Informar cómo se usan los recursos, cuánto y cómo se recauda”, comentó el diputado.

“Acá nunca nos estamos fijando en que se gasta sino cómo recaudamos más. Siempre se busca sacarle más al que produce y no siendo ordenados en los gastos. Vienen momentos difíciles, en vez de ver a quien le sacamos algo ¿Por qué no revisamos en qué y cómo se está gastando?”

Además, Ardohain señaló que hoy se les está pidiendo utilizar recursos de la gestión anterior por falta de dinero. “No sabemos de donde salieron los ahorros, de quienes son y eso es una cuestión lógica y de falta de transparencia”, apuntó.

“Nosotros como oposición acompañamos todas las medidas que tomó el gobierno en el contexto de pandemia. Pero eso no quiere decir que tenga un cheque en blanco para hacer cualquier cosa”, aseguró. Y además denunció que “hay un negocio, un curro o una desprolijidad” y que lo peor que le puede pasar al gobierno es perder la confianza.

Los Ministros de Seguridad Horacio Di Nápili y de Gobierno y Justicia Pablo Bensusan también fueron a la cámara de diputados a dar explicaciones acerca de los abusos y aberraciones de la policía pampeana que está a cargo de Roberto Ayala durante la cuarentena.

Esto suma un nuevo caso de falta de transparencia al gobierno de Sergio Ziliotto y sus ministros.