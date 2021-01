Sebastián Morquio, ex jugador de Huracán, se encuentra en una difícil situación y acudió a sus seguidores en las redes sociales para pedir trabajo a nueve años de su retiro.

«Busco Trabajo. El que sepa de algo que me contacte por acá. Gracias. Si es de fútbol, un gol”, escribió el ex futbolista el mismo día que cumplió 45 años. “Todo lo que sea trabajar se acepta”, agregó, sin pretensiones. Oriundo de Uruguay, Morquio surgió de las inferiores del Nacional de Montevideo, donde debutó en 1996 y jugó hasta 1998 para irse a Huracán. En el “Globo” fue figura y consiguió el asenso a Primera en el 2000.

«Ex jugador de Fútbol y Director Técnico de Fútbol. Intermediario y Asesor de Fútbol», se lee en la biografía del futbolista que tras colgar los botines trabajó como ayudante de campo en Cerro de Uruguay.

“Yo sé lamentablemente que no puedo trabajar en Nacional por mi forma de ser y no soy políticamente correcto. No soy el perfil», escribió como respuesta a un seguidor que le consultó por qué no le daban una oportunidad en el club de sus inicios.

Lejos de tener rencores con el club uruguayo, agregó: “Solo sé que agradezco a mi viejo y mi abuelo por hacerme Bolso y poder vestir esa camiseta y poder hecho un Gol y por copa internacional”.

Un mes en la cárcel por su perro: «No puedo ver a mi mamá»

Morquio pasó 30 días preso por lo que describió como “un episodio confuso”. “Cuando salís, se te empiezan a cerrar puertas. Perdido por perdido, puse el twitt pidiendo trabajo», relató y detalló lo sucedido.

Según detalló, pasó un mes en la cárcel luego de que su perro de raza semi pitbull atacara a su madre mientras esta estaba en la cama: «Le arañó la cara y una vecina hizo la denuncia. Como el pero no la mordió a mi madre y solo la arañó, no lo sacrificaron«, contó a radio Continental.

«Una mordida de pitbull te destroza la cara, te puede matar. La vecina dijo calumnias e injurias, peor no voy a iniciarle acciones legales. Que Dios juzgue lo que tenga que juzgar. Separar a una madre de su hijo, una madre de 79 años a la cual yo mantengo, a la cual ya no puedo ver, por un perro, por mi perro, que todavía no me lo devolvieron«, agregó.

Y aclaró: «Yo no la agredí a mi mamá, pero me ponen a mi como responsable por el perro«.

Sin embargo, «todo lo que venía bien encaminado, trabajando como intermediario, en un año muy complicado se dio vuelta todo», describió: «Lamentablemente tuvimos este suceso y cuando uno sale (de la cárcel) está más complicado».

Durante once meses, contó, deberá permanecer con prisión domiciliaria desde las 23 hasta las 7 de la mañana. «Después soy una persona libre, no tengo tobillera ni nada raro«.

En ese sentido, aclaró que puede salir del país, por lo que podría continuar con su trabajo como representante.

Fuente: Minutouno