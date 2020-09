Un ex policía acusado de trabajar con la AFI macrista aseguró hoy a la justicia que los ex agentes “tenían gente que les pasaba información en todos lados, gremios, sindicatos,”, aunque negó haber formado parte de la banda, ni cobrado dinero del organismo.

Les “daba sanata, chusmerío barato”, explicó el policía retirado, porque se lo pedía su amigo Jorge Saez, alias «El Turco», uno de los agentes imputados, a quien, según éste le contó, “le pedían cosas de arriba en la AFI”.

Se trata de Gustavo Marcelo Ciccarelli, quien en un escrito presentado en la causa de espionaje ilegal ante el juez Juan Pablo Augé solo reconoció haber sido una “fuente” y “haber sido utilizado” por los espías.

Ciccarelli está acusado de haber hecho espionaje a los Moyano, y a Cristina Kirchner, entre otros. Pero él lo niega enfáticamente, solo se reconoció ser amigo de Saez.

“Quiero expresar que considero apresurado e incoherente, aunque esta situación sea provisoria, que se me sindique como integrante de una asociación Ilícita, y mucho más que haya participado de un acuerdo de voluntades para cometer ilícitos”, dice parte del escrito presentado por el ex policía en la indagatoria.

Ciccarelli admitió que solo “existen 4 o 5 audios en los que participo”. “Si hubiera formado parte de ese equipo de trabajo me tendrían incluído en los grupos de WhatsApp que conformaron, ello habla de mi ajenidad a sus actividades”, se defendió.

El imputado dijo que fue “utilizado” ante su necesidad de conseguir trabajo, y “ante todos los conocimientos que tenia de la zona de Avellaneda por haber trabajado allí”. Explicó que fue “nada más que una fuente”.

“Nunca trabajé para la AFI, nunca cobré dinero de la AFI”, desmintiendo al coimputado, ex espía Leandro Araque. “Fui utilizado, tal vez indirectamente, o sin querer, para que Saez pudiera hacer sus informes. Quedó claro en la causa que también consultaban a periodistas, estos entonces también deberían estar imputados como lo estoy yo”, añadió.

Cicarelli explicó que cuando se retiró, después de 30 años de procedimientos y legajo intachable, tuvo un problema administrativo y acudió a su amigo Saez quien le prometió ayudarlo, por los contactos que tenía de la AFI. “Me alejé de Jorge Saez cuando me di cuenta que no iba a cumplir lo que me había prometido”.

Reiteró que nunca cobró dinero de la AFI. “Lo único que pagaban era el café, o alguna comida, y lo invitaba Jorge cuando nos juntábamos, porque yo siempre andaba sin plata”.

En el escrito consignó que Jorge Saez, un día le contó, que lo habían pasado en comisión a la AFI, y que intentaría conseguirle trabajo allí. “Y como yo siempre fui un policía investigador de delitos, me dijo que servía más para una custodia de alguna persona de relevancia o investigando delitos, y no en cuestiones de política como las que estaba trabajando él”, expresó.

“Y así fueron pasando los meses, y se me fue diluyendo la esperanza de que alguien me escuche en mi reclamo y me ayude por la injusticia administrativa que había sufrido”, sostuvo. “Cuando Jorge me llamó y me ofreció ingresar a la AFI tuve una luz al final del túnel, ya que estaba bastante deprimido por no tener trabajo”, describió.

“Me acusan por asociación ilícita, diciendo que participé de un acuerdo de voluntades para cometer delito. No hubo de mi parte ningún acuerdo de voluntades ni conocía al resto de los imputados, solo de vista o no más que un saludo con los chicos y chicas que dependían de Saez y Araque. Vean que hay unos chats que se llaman Super Mario, Grupo Pilar y otros en el que figuran los demás y yo no estoy”, consignó.

“Y no estoy sencillamente porque no formaba parte de ese equipo. No realicé actividades de inteligencia penadas por la ley 25.520”, remarcó.

“Me involucran en el espionaje a los Moyano y no tengo nada que ver con eso. Es un error de la fiscalía al revisar las pruebas, al igual que pasa con la señora Cristina Fernandez de Kirchner, nunca participé ni brindé información, sencillamente porque no la tuve ni trabajé en ello”, afirmó Cicarelli.

El ex policía aseguró que los agentes de la AFI que conformaban el grupo de espionaje “tenían gente que les pasaba información en todos lados, gremios, sindicatos, etc. Lo sé porque Jorge me lo contó en alguna oportunidad”.

“Todo lo que les pude haber dicho era chusmerío barato del lugar, pero nunca hice tareas de inteligencia. Y respecto a ello, tengo entendido que Jorge me lo pedía porque a él se lo solicitaban de arriba en la AFI, al menos eso me dijo”, expresó. Y agregó que “El Turco” le comentaba que era todo legal, “que tenían un sector judicial que revisaba las tareas que les mandban, algo interno de ellos”.

“No tengo nada que ver con esta causa, no hice actividades de inteligencia, nunca seguí a nadie…no existe material fotográfico que yo hubiera aportado, quiero que se termine este calvario cuanto antes”, finalizó su escrito.