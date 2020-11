Un docente de Santa Isabel, Jesús Fernández, se quejó de la obra social Sempre. Hizo 300 kilómetros hasta Santa Rosa para hacerse un estudio de cráneo de urgencia pero no le habían dicho que antes tenía que pagar ese coseguro.

Jesús Iván Fernández siente bronca e impotencia. Viajó de Santa Isabel a Santa Rosa, 300 kilómetros, para hacerse una resonancia en el cerebro. Pero en el centro de diagnóstico le pidieron 6 mil pesos de coseguro antes de la práctica. Aseguró que nadie le había avisado que debía abonar esa suma. Y que no tenía el dinero. «Estoy seco, me tuve que venir. Estoy llamando a Sempre para reclamar y no me dan ni bola. Siete mil pesos me descuentan por mes», comparó.

Fernández tiene 35 años y es docente en el colegio «El Bardino» de su localidad y también da clases en Algarrobo del Águila. Hace unos días su mujer lo encontró desmayado en el piso. Se golpeó la cabeza. Viajó de urgencia a General Pico y allí una médica, de apellido Vera, le pidió una angio resonancia y resonancia con y sin contraste porque no le encontró nada en la revisación.

Ese estudio solo lo puede hacer en Santa Rosa. Después de hacer los 300 kilómetros que separan su hogar de la capital pampeana, en el centro de diagnóstico le solicitaron abonar un coseguro de 6 mil pesos. «A la obra social no la uso prácticamente nunca. Me descuentan 7 mil pesos por mes. Me solicitaron el estudio de urgencia y cuando llego me encuentro conque me piden los 6 mil pesos de coseguro por ese estudio», le contó a El Diario.

«Jamás me habían dicho por teléfono ni por mail que me cobraban ese monto de coseguro. Si no ni venía», afirmó, indignado. «Les dije que no me parecía correcto pagar algo tan caro y menos aún teniendo en cuenta la plata que me descuentan mes a mes, más allá de que lo podría haber hecho con la tarjeta de crédito. Los mandé a la mierda y me fui, ando seco», contó.

«No es una joda, es algo jodido. Podrían haberme dicho que esperara, que hacíamos el estudio igual y después la plata. Pero no….», se quejó.

Fuente: El Diario