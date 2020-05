José Luis Monzón dialogó hoy por la mañana con Impacto Castex y comentó la odisea que está pasando. «El 15 de Marzo viajé a ver a mi familia, tres o cuatro veces al año lo hago porque la verdad que extraño mucho a mis nietos y a mis hijos, entonces viajo a verlos, ellos están en Tolhuin, Tierra del Fuego. Es un viaje bastante largo, pero por eso me hago tres o cuatros escapadas al año para verlos porque los extraño mucho», dijo Monzón, molesto por la situación que le tocó vivir.

«El jueves por la tarde salí de Tierra del Fuego, arribé aproximadamente a las 22 horas. Cuando llegué a La Adela, el control fue espectacular, me encontré con un comisario muy querido castense, Arcajo, que muy amablemente me pidieron los papeles, me hicieron todo el chequeo y me dijeron que siguiera, pero cuando llegara a Eduardo Castex fuera al control policial que desde ahí me iban a decir los pasos a seguir», manifestó.

«Emprendí el camino hacia mi localidad, aproximadamente a las 22 horas del sábado llegué y me dirigí al Puesto Caminero, les dije que venía desde Tolhuin, Tierra del Fuego, a lo cual el efectivo policial me dijo que ‘estaban al tanto’, desde La Adela ya se les había informado. Me pidieron que espere arriba del auto que en breve venía la ambulancia y se activaba el protocolo como debía ser para que me revisara un médico y me dijera qué debía hacer de acá en adelante. Ante esto, le respondí que no tenía ningún problema, que esto iba a ser así y me fui y esperé en mi auto».

Monzón afirmó que «pasaron 20, pasaron 30, pasaron más de 40 minutos y la ambulancia del hospital Pablo. F. Lacoste nunca llegó, ni ningún médico llegó a revisarme, ni siquiera un enfermero, hasta que un momento pasado más de 40 minutos, se acercó un policía y me dijo, «acompáñeme que lo dirijo hacia un hotel, lo voy a escoltar, debe quedar en estado de aislamiento», a lo cual le respondí, ‘jefe yo vivo solo, en el lugar donde yo estaba, en Tolhuin, no hay ningún caso de coronavirus’, me parece innecesario que me aíslen en una habitación de un hotel si yo vivo solo en mi casa, si quieren pueden aislarme y controlarme desde mi vivienda. Ante esto, el efectivo le respondió: «no, debe ir a un hotel como lo indica el protocolo» y lo escoltaron hacia el hotel.

«Debo remarcar que estoy muy bien atendido, el servicio de catering es excelente, pero no entiendo porqué me tienen encerrado entre cuatro paredes. Es una odisea lo que estoy viviendo, me parece un dinero mal gastado desde parte del municipio porque vivo solo y tranquilamente podría hacer la cuarentena en mi casa. No me molesta para nada que me vayan a controlar, que me lleven la comida o tener que contratar a alguien para que lo haga, si es que quieren controlarme y me parece muy bien que cuiden a la gente pero cuiden a los que realmente están en contacto con otros, yo vivo solo», declaró.

José Luis, además mencionó; «yo llegué el sábado a las 22 horas, díganme ustedes, ¿ Adónde está el control, el requisito o cuál es el protocolo? porque yo de verdad que no entiendo nada, el control se me vino hacer recién el domingo, pasado el mediodía se acercó una doctora donde me tomó la fiebre, la presión y todas las mediciones que hacían falta para ver cómo estaba, estoy perfecto. La doctora me dejó un termómetro y me dijo que me controlara cada cuatro horas y que si llegaba a tener un mínimo de fiebre llamara al hospital. No tengo nada, no levanto fiebre para nada, de verdad que estoy como si fuera preso, no entiendo porqué no me dejan estar en mi casa».

Esto no es todo, porque Monzón contó que el director del hospital Pablo Lacoste, López, lo llamó a su teléfono particular y le preguntó; «de qué provincia venía, porque miraba los papeles y no tenía asentado de qué provincia venía yo». Le respondió que «venía de Tolhuin, Tierra del Fuego, allá no hay casos de coronavirus le dije, para ver si alguien puede aflojar un poco y me hagan la cuarentena pero en mi casa, no me voy a oponer para nada porque sé lo que es, soy responsable y si yo fingiera o rompiera la ley, no me molestaría que me caigan con todo el peso porque sé que hago las cosas mal. Pero… yo en mi casa puedo estar cómodo y no me importaría que desde allí me controlen, me molesten pero me parece un gasto innecesario el que está haciendo el municipio, vivo solo, y no me opongo a estar en aislamiento el tiempo que quieran, ‘¿quieren que me quede un mes?, me quedo un mes’, pero déjenmelo hacer en mi casa porque no vivo con nadie que pueda correr riesgo conmigo, porque vivo solo.», volvió a remarcar.

Además explicó y dijo que desde marzo está allí y que se pudo volver recién ahora, pero en Tolhuin no hubo ningún caso de COVID-19, «en realidad nos turnábamos para hacer los mandados pero salíamos una vez a la semana, pero muy poquito tiempo en un lapso de 30´ o 40 para hacer las compras». «Tolhuin es una localidad ubicada en Tierra del Fuego con más de 10.000 habitantes, extraño mucho a mi familia, a mis nietos y me gusta ir a esa isla donde la paso tan bien», sostuvo. «Entiendo el miedo que pueden tener y el protocolo que deben seguir, pero lo que no entiendo es que si había un protocolo y una atención que debían seguirme de cerca, llegué el sábado a las 22 horas, estuve más de 40´ tirado a la orilla de la ruta, esperando que un médico del hospital se acerque y no vino nadie, solo un policía me escoltó hasta acá, hasta el hotel y acá estoy, recién al otro día al mediodía vinieron a revisarme», dijo.

Insistió nuevamente, «Tolhuin es en Tierra del Fuego, y le digo a todos que se queden tranquilos, estoy bien, no tengo nada». «La ruta número 3 es la que te lleva hacia Ushuaia y Tierra del Fuego, pero «es imposible transitar porque hay muy buenos controles policiales, te encontrás con gendarmería, prefectura y un despliegue policial importante, los controles son muy estrictos y nadie sale de las localidades como tiene que ser porque está todo cerrado, es imposible transitar las rutas nacionales», aseguró Monzón.

«Lo único que les pido es que se cuiden, de verdad la estoy pasando mal porque ayer vino una hija mía a traerme unas cosas para higienizarme y cuando asomé la cabeza, la dueña del hotel me dijo: ‘No, no, cierre la puerta, usted no puede arrimarse’, por dios no puedo entender, no puedo estar acá encerrado, me estoy volviendo loco, es algo de no poder creer».

Cabe mencionar que Monzón es un ex policía ya retirado y entre la charla bromeó; «tantas veces detuve, hoy me toca ser un presidiario a mi», dijo entre risas, en diálogo con este diario. «Es horrible estar encerrado, de verdad le pido a todos que se cuiden, por favor y psicológicamente te afecta mucho, solo sé que son 14 días solamente, voy por el tercer día y cuento que me quedan solo doce, es el consuelo que me queda, las horas no se pasan más. Sigo y pienso, psicológicamente esto tiene que afectar, es imposible estar entre cuatro paredes, estoy muy cómodo el servicio es muy bueno, se esta muy bien, pero vivo solo, no hay necesidad de que gasten dinero en mi, cuando me pueden tener excelentemente controlado dese mi vivienda, a la hora que quieran y cuando quieran porque entiendo las reglas y sé que debo estar en aislamiento. No entiendo porqué tengo que venir a encerrarme en un hotel teniendo mi casa en mi misma localidad».

«Ahora dijéramos que viviese con mi mamá, con un hermano, con algún hijo, entiendo que debo quedarme en un hotel pero vivo solo, no entiendo porqué mal gastan ese dinero y no lo invierten en gente que realmente lo necesita, lo que están haciendo conmigo es un dinero mal gastado , finalizó Monzón hoy por la mañana en diálogo con Impacto Castex.