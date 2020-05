«Estoy desesperado. Perdí 56.700 pesos que llevaba a una señora y tuve que pedir plata prestada a mi familia y amigos para devolverle todo. Si alguien encontró una mochila con el dinero, que aunque sea me devuelva la mitad. Que el resto se la quede de recompensa por haber encontrado y devuelto la plata». Nahuel Pavón dice a Diario Textual que está desesperado. «Perdí el dinero, pero ya logré juntarlo y dárselo a la señora. Ahora pido al que lo encontró que me devuelva aunque sea algo«, se resigna.

Nahuel dijo que perdió el dinero este domingo 10 del mediodía en un trayecto en Villa Tomás Mason y Villa del Busto, posiblemente entre las calles Raúl B. Díaz, Misiones, Duval o Chaco.

«Yo fui a buscar un pedido particular, que era buscar plata a la madre de mi amigo», contó. «La busque en una casa de la calle Posta de Yatasto. Eran 56700 pesos que estaban envueltos en una bolsa blanca. Esa bolsa la puse dentro de una mochila negra, marca Adidas, que a su vez estaba dentro de la caja de la moto», dijo.

De allí, dijo, hizo dos viajes: hizo una entrega en la Don Bosco y posteriormente otro en la Misiones. «Cuando entregué el segundo pedido, tenía la mochila. Estoy seguro. De la Misiones tomé por la Raúl B. Díaz, luego la Duval y la Chaco. Crucé las vías del ferrocarril y me di cuenta de que tenía la caja abierta. Cuando miro, ya no tenía la mochila», dijo. «Me volví a buscarla, pero no la encontré», sostuvo.