El subsecretario de Salud, Gustavo Vera, informó este sábado que la ocupación de camas de terapia intensiva en el sistema hospitalario de la provincia, en plena segunda ola de la pandemia de coronavirus, alcanza al 80%. «Es un porcentaje muy alto», admitió el funcionario, en diálogo con este diario.

«Es el porcentaje que tenemos desde hace varios días, es de toda la provincia, puede haber un lugar que esté lleno y se van de alta pacientes y lamentablemente hay decesos. Pero es el porcentaje con el que venimos en los últimos días», señaló el funcionario.

Vera señaló que siguen «preparando el sistema» para dar respuesta a la demanda por el pico de contagios, aunque repitió que «nada va a alcanzar si la gente no se cuida».

Según confirmó, La Pampa tiene actualmente 131 camas de terapia intensiva. «Es un récord al que nunca pensamos llegar, algo impensado», mensuró.

De todos modos, Vera reafirmó que el punto crítico no son las camas, ya que «la realidad es que no hay más recurso humano en toda la provincia» a pesar de que se trabaja en forma conjunta con el sector privado y a través del convenio con Colegio Médico hay profesionales que se suman a la parte pública para colaborar.

«No es la solución las camas de terapia intensiva, la mortalidad en las terapias intensivas es del 67%», repitió, como había señalado a El Diario hace una semana.

«La situación es complicada, no lo vamos a negar, pero vamos a enfrentar la pandemia, estamos haciendo todo lo posible. Aumentamos diez veces el consumo de oxígeno y estamos licitando más máquinas», precisó.

«Nunca hablamos de colapso, no es una palabra nuestra, vamos a trabajar para atender a los pacientes de la mejor manera posible», respondió, cuando se le consultó por la posibilidad de desborde del sistema.

«La gente tiene que cuidarse, usar barbijo, evitar las reuniones sociales», clamó.

«Esa palabra es que se termina el mundo. Y no, lamentablemente, se le va a terminar la vida a un grupo de personas que va a entrar a terapia intensiva, eso es lo grave», reafirmó.

«En vez de infundir temor en la gente, hay que decirle que se tiene que cuidar. Lo dijimos una y mil veces, pero hay un 30% en el mundo que no nos cree. El personal de salud está cansado y algunos enojados. Siempre tuvieron empatía con la gente. Pero algunos ponen comentarios que no son los adecuados, pero los entendemos porque no todos reaccionan igual. Nosotros vamos a trabajar para atender a todos los pacientes», cerró.

