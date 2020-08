Vecinos se pusieron en contacto con Impacto Castex quejándose del mal accionar policial. Tradicional a sus costumbres, el comisario David Oscar Bazan y el segundo a cargo Claudio Oses siguen ocultando los hechos delictivos que preocupan a toda la sociedad de Eduardo Castex.

Es el cuarto auto que se quema en el transcurso de una semana. El último incendio se dio el domingo, alrededor de las cinco de la madrugada. Según contaron a este diario personas cercanas al hecho, dos personas habrían sido las que cometieron el siniestro y hasta el momento uno solo estaría detenido.

El auto incendiado fue un Peugeot 206 blanco modelo 2005. La víctima de los pirómanos tenía el auto estacionado al frente de su domicilio.

Cuando el joven castense, de apellido Sánchez, sintió ruidos extraños, salió a la calle y observó cómo su auto estaba en su totalidad en llamas. Al lugar llegaron los bomberos y nada pudieron hacer para salvar al vehículo. Además arribaron efectivos policiales a la escena.

Días atrás, en una ubicación cercana a donde anoche prendieron fuego el Peugeot, también incendiaron un Falcon de un ex efectivo policial ya retirado de la fuerza. En ese entonces, Bazán y el segundo a cargo prefirieron volver a callar y no informarle a la sociedad acerca de los hechos que tienen en vilo a toda una sociedad: hay pirómanos sueltos en Castex.

Otro vecino que sufrió un lamentable hecho se comunicó con Impacto Castex y contó cómo vivió en carne propia la negligencia y el mal accionar de la policía local que llama poderosamente la atención.

En la madrugada del jueves el ciudadano sintió una explosión muy fuerte en las afueras de su domicilio. Cuando salió, vio que su auto, un Fiat Uno rojo, estacionado había recibido un golpe con un elemento contundente y le habían roto completamente el vidrio trasero del vehículo.

Al comunicarse con la policía local, dialogó con un oficial del cual este diario prefiere conservar el nombre, y le dijo que dos personas le destruyeron el vidrio del auto: el oficial le respondió que debía acercarse a la comisaría para realizar la denuncia ya que ellos no podían acudir al lugar de los hechos.

Muy molesto el dueño del Fiat le dijo «¿cómo queres que vaya hermano, si tengo el parabrisa hecho pedazos? Si venís rápidos podes llegar hasta encontrar a los que me lo rompieron”. El oficial se habría negado una vez más.

Al ser consultado si puedo averiguar algo acerca de lo sucedido, el dueño del Fiat Uno dijo que se cansó de esperar y los policías nunca aparecieron en su domicilio. Por otra parte, con mucha indignación y molestia aseguró que «no puede ser, este comisario cada día hace las cosas peor, ahora hasta tapa que están quemando a los coches». También le pidió a la gente en Castex que tenga cuidado ante esta serie de hechos vandálicos.

¿Hasta cuando la policía ocultará los hechos delictivos en Castex? Son pocos los casos de esta magnitud que Bazan y Oses esclarecen. Y cada vez son mayores los cuestionamientos de la sociedad acerca de la departamental castense.

El rol de la policía en casos así debería ser de alertar a la sociedad. No se trata de generar pánico, pero sí de advertir que hay gente suelta prendiendo fuegos en Castex. Los desaciertos a cargo del subcomisario Bazan y del segundo Oses no dejan de estar a la orden del día.

No hubo ninguna notificación ni ninguna información. Y es el cuarto auto que sufre actos vandálicos en un lapso menor a 15 días. Tres fueron totalmente incendiados y el otro apedreado. La policía local no comunicó ninguno de estos últimos cuatro siniestros.

Ahí es cuando se comienza a pensar que desde la departamental únicamente “se cuentan las ganadas”. Para labrar actas por no llevar tapabocas, por encontrar gente reunida en cuarentena y otros delitos no graves. Pero los hechos que involucran a una sociedad, como lo es el vandalismo a los vehículos de la ciudad, no son informados. Y cuando lo son, son en los medios de comunicación que políticamente le hacen elegir a Bazan.