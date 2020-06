Twitter anunció que comienzan las pruebas para añadir la opción de agregar un mensaje de voz a tus publicaciones, en caso de que el texto no te sea suficiente.

Así lo reveló la red social este miércoles 17 de junio. Esta función se está habilitando de forma gradual y por ahora solo para usuarios del app en iOS. El app de escritorio, el servicio desde Web y en Android, por ahora no tienen acceso a esta función.

«A veces, 280 caracteres no son suficientes y algunos matices de la conversación pueden perderse. Por eso a partir de hoy estamos probando una herramienta nueva que le dará un toque más humano a la forma que usamos Twitter — tu propia voz», dice el comunicado de la red social.

Hear us out: we're testing a new way to start a conversation. pic.twitter.com/sZTHwyqaIF

— Twitter Support (@TwitterSupport) June 17, 2020