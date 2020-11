Twitter anunció este martes el lanzamiento de Fleets, una nueva herramienta para compartir mensajes que solo permanecerán publicados durante 24 horas y luego se borrarán automáticamente.

Al igual que las “stories” de Instagram e incluso en otras redes sociales como Facebook o Snapchat, los usuarios de Twitter podrán publicar fotos, videos, testo o compartir tuits y reacciones, así como también tendrán acceso a la lista de personas que vieron sus Fleets.

Tal como sucede en Instagram, se podrán recibir mensajes privados y reacciones de otros usuarios.

“Para ayudar a las personas a sentirse cómodas, hemos estado trabajando en una forma de disminuir la presión para que hablen sobre lo que está sucediendo. Hoy lanzamos Fleets para que todos puedan unirse fácilmente a la conversación de una manera nueva, con sus pensamientos fugaces”, indicaron desde Twiter.

Se espera que Twitter habilite Fleets para usuarios de iOS y Android en los próximos días.

That thing you didn’t Tweet but wanted to but didn’t but got so close but then were like nah.

We have a place for that now—Fleets!

Rolling out to everyone starting today. pic.twitter.com/auQAHXZMfH

— Twitter (@Twitter) November 17, 2020