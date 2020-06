Un profesor de la Universidad de Tres de Febrero creó una cabina de atención médica que le permite atender pacientes sin la necesidad de respirar el mismo aire. “Buscamos crear algo que me tenga cerca del paciente y lejos del virus”, aseguró Santos Tieso, profesor de la carrera de Ingeniería de Sonido en la UNTREF, en diálogo con Impacto Castex.

Los riesgos a los que se expone el personal sanitario ante la posibilidad de contagios ha sido una de las caras menos visibilizadas de la pandemia de COVID-19. Los trabajadores de la salud, a lo largo de todo el país, trabajan a diario en zonas de riesgo, con el temor de volver a su casa infectados. Esta fue la principal motivación de Tieso y su primo, el dueño de TecnoAmérica, para desarrollar una cámara de atención personalizada que permite tocar a los pacientes con cuidados sanitarios extremos.

La cabina de atención para pacientes febriles consta de dos recintos separados por una placa de policarbonato con dos orificios al que van adosados unos guantes, que permiten el contacto del médico hacia el paciente. La cabina está confeccionada con Corian, un material que evita la proliferación de hongos, virus y bacterias.

“Virtualmente no se pueden tocar los gángleos, no se puede meter un dedo en la boca, cosas imprescindibles en una consulta médica”, remarcó Tieso.

Además, la cabina cuenta con un sistema de esterilización mediante una descarga un shock de luz ultravioleta C, que en sólo cinco minutos baja la carga viral a cero. “El paciente que se está atendiendo no está agredido por el aire que respiró el paciente precedente, lo que le da absoluta certeza de que no se va a contagiar, ya sea de coronavirus o de cualquier otra enfermedad efecto contagiosa”, señaló el profesor.

La cabina está funcionando hace aproximadamente dos meses en el Centro de Salud N° 10 de Caseros, en el municipio de Tres de Febrero. Hasta el momento, los resultados vienen siendo más que positivos y los médicos trabajan con más tranquilidad en medio de la pandemia.

En ese sentido, los médicos que ya trabajan con la cabina expresaron su conformidad. “Yo tengo una familia, y esto a mí me da una tranquilidad mayor de saber que no me llevo el virus conmigo”, aseguró el coordinador médico del Centro N°10, Osvaldo Barbosa, en declaraciones con la UNTREF.

Por último, Tieso aseguró en Impacto Castex que el costo de la cabina equivale al valor de 20 atenciones tradicionales a pacientes, con los cuidados sanitarios correspondientes. El equipo de protección del paciente, médico, bioquímico, enfermeros y personal de limpieza representa, según el profesor, un costo de entre siete mil y diez mil pesos.