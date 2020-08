José Sala, un joven que se gana la vida juntando cartones, devolvió más de un millón de pesos que halló cuando se encontraba desarmando una caja para su reciclado. No dudó un segundo y lo devolvió.

Sabía que ese dinero no le pertenecía, entonces y tras avisarle al dirigente Pedro Roig, con quien trabaja, en la mañana de ayer se comunicó con la agencia concesionaria Lens de Trenque Lauquen, ya que el dinero estaba en un sobre de la misma, para coordinar la devolución.

El gesto de nobleza sorprendió al responsable de la sucursal Trenque Lauquen de la concesionaria, Nicolás Grunale, quien destacó la entereza moral y humana de José. El joven cartonero fue recompensado con una suma de dinero “que no quería aceptar” y además recibirá una moto de regalo por parte de la empresa para que pueda trabajar con mayor comodidad.

En diálogo con el diario La Opinión, Nicolás Grunale, relató cómo se dio el hecho: “En una encomienda grande venían contratos de ahorro, papeles de autos usados y documentación propia del negocio. Y abajo del todo venia un sobre chiquito a mi nombre con cheques, dólares y euros. En total había 300 euros, 1000 dólares y cheques registrados en nuestro sistema por 950.000 pesos”.

“Ese sobre se traspapeló en la caja y quienes recibieron la encomienda no lo vieron y así como estaba se tiró a la basura”, explicó.

Grunale agregó: “José siempre pasa a buscar las cajas de cartón y una vez por semana se lleva todo. Y en el momento en el que estaba desarmando la caja para reciclar vio el sobre. Le avisó a Pedro Roig, quien a través de un emprendimiento le consiguió el trabajo y no dudaron un segundo en devolverlo”.

“Le entregamos el cartón el jueves y (ayer) me llamaron a la mañana. Incluso yo estaba esperando ese sobre y me parecía raro que no llegara”. Y después de una breve conversación telefónica vino José con el sobre. “La verdad es que José es una persona de primera. Un pibe muy humilde, y sinceramente su actitud nos tocó el alma. Le dimos una buena recompensa, charlamos un rato largo y nos hicimos amigos”, resaltó.