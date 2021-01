Un importante número de padres de Trenel elevará una nota al Gobierno Provincial para solicitar que se extienda el horario de reuniones y piden al municipio de Trenel que les otorgue un lugar para que sus hijos se puedan reunir hasta las 6 de la madrugada sin control policial. El intendente, Horacio Lorenzo, se habría comprometido a elevar la nota.

La fiesta clandestina desarrollada el pasado sábado a la madrugada en zona rural de Trenel generó un gran revuelo, que derivó en un insólito pedido de los padres «que no pueden» contener a sus hijos y por ello ahora quieren extender el horario de reuniones hasta entrada la madrugada, en un espacio que ceda la Municipalidad.

La intervención policial también disparó denuncias públicas sobre el accionar de la fuerza de seguridad. Sobre eso, el fiscal General Armando Agüero aclaró: «Yo no tengo ninguna denuncia formal contra el personal policial, más allá de las manifestaciones públicas de quejas sobre el accionar de la Policía. Y del lado de fiesta, tengo 15 vehículos retenidos entre motos y autos, y 42 personas identificadas en la fiesta, eso es todo».

Y agregó: «Se comunicaron conmigo dos abogados en representación de todos los identificados, con el objeto de conocer cómo avanza la situación y cómo recuperan los vehículos. Hoy a la mañana me dejaron el expediente de la Comisaría en Fiscalía, que lo voy a buscar para leerlo y generarlo en el sistema y ver qué solución se puede dar al tema de los vehículos. Después se citará a cada uno, se hará el 205 y se cobrará una multa».

Agüero también se refirió a la reunión que se llevó a cabo el pasado domingo en Trenel, en el marco del Comité de Crisis de la localidad, y donde surgió la insólita salida para los jóvenes trenelenses.

«Por lo que yo sé, por lo que manifestaron algunos padres, el intendente recibió a los familiares y lo que quería era elevar una nota al Ministerio de Seguridad y al de Gobierno para ampliar el horario para posibilitar que los chicos se reúnan y que les den un lugar para tener encuentros, como por ejemplo una cancha de fútbol, para que todos los chicos se junten en la cancha hasta las 6 de la mañana».

Cuando el fiscal general planteó que el pedido iba contra todo sentido común, la respuesta del padre, y conocido abogado trenelense, fue «no podemos contener a los chicos». Por lo que Agüero reflexionó: «Entonces el problema no es de los chicos, sino de los padres, si no podés contener a dos pibes menores, estamos en un problema».

Según relató Agüero, en esa reunión «el intendente dijo que no podía formalmente hacerlo, porque no puede ir más allá del Decreto del Gobierno Provincial, por lo que los padres dijeron que iban a hacer la nota y el intendente les dijo que la iba a elevar, no sé si la va a avalar».

Fuente: El Diario de La Pampa