A partir de una circular emitida por el Jefe de la Policía, Héctor Lara, se conoció que tanto el comisario Bazán como el Oficial inspector Oses, dejaran sus puestos en Castex y serán trasladados a diferentes localidades. El comisario Bustos Paulino sera el nuevo encargado de la Departamental castense y tendrá el desafío de asumir en un contexto de pandemia y de lograr mejorar la pésima situación dejada por Bazán y Oses.

Entrevistado por el periodístico Impacto Castex, Bustos Paulino comentó a la audiencia que durante su gestión «las puertas de la comisaria están abiertas para ser escuchados». En cuanto a su modalidad de trabajo, el nuevo Jefe explicó que «siempre ha sido tratar de hacer grupos de trabajo dentro de la comisaria y escuchar a la gente, primero escucharlas, atender cada problemática en particular y de ahí tomar decisiones» puntualizó Bustos Paulino.

Con experiencia como Oficial de Servicio en Caste en el año 2002, el comisario Bustos Paulino admitió al aire de la 99.9 «tener varios conocidos». Aun así, la departamental castense implica todo un desafío para quien se desempeñe como Jefe, ya que cuenta con las dependecias de Conhelo, Montenievas y , como también con el Puesto Caminero de Castex. Consultado sobre las decisiones a tomar, Paulino explicó que aun no conoce la comisaría, ni la cantidad de móviles ni la cantidad de personal que allí se desempeña.

«Es importante dialogar con cada uno (del personal), ver que problemáticas hay; sabemos que hay gente que esta trasladada ,ya sea por X motivos, en lugares donde no tiene que estar prestando servicios y por ahí eso no suma a la dependencia. Trataremos de solucionar los problemas del personal también. Lo ideal es trabajar cómodo en un lugar, me ha pasado tener personal que ha tenido que viajar y uno entiende que a veces no es fácil estar 12 horas de servicio y estar viajando a veces a dedo, y mas con este tema de la pandemia, el personal viene cansado ya tanto tiempo, con tantos operativos y creo que tenemos de renovar».

Los traslados de Jefatura no fueron tomados con sorpresa por Paulino, el comisario resaltó que ya había tenido una charla a mediados de agosto donde existía la posibilidad de prestar sus servicios en Castex. Consultado sobre la fecha de su asunción en la localidad, el nuevo Jefe afirmó no saber pero » ya me notifique la resolución del traslado, una vez que se organicen los viajes debidamente me estarán informando que día tengo que ir».

En cuanto a su desempeño en la comisaria de Winifreda, el comisario reconoció «han sido 5 años bastante positivos en Winifreda, me toco llegar con una marcha pidiendo seguridad, no fue nada fácil a una semana de llegar, la población se junto en la plaza y frente a la comisaria pidiendo seguridad. Se que hoy por hoy Winifreda está tranquilo, mas allá de la pandemia, en hechos delictivos Winifreda ha mejorado» remarcó.

Este año, Bustos Paulinos realizaría su curso como Comisaria inspector y en la entrevista explicó la posibilidad de estar tan solo un año en la ciudad. «Con la nueva reforma están quedando comisarios inspectores a cargo de las comisarias, no estaría descartado y ojala me vaya bien poder continuar, porque sabemos que en Castex han pasado varios comisarios y su estadía no ha sido mucha» advirtió.

«Las puertas van a estar abiertas, van a hacer escuchado todos, sin distinciones políticas, lo mismo para la prensa, van a tener la información de lo que ocurra no vamos a ocultar nada. Yo no voy a tener la magia de cambiar todo pero en conjunto con las demás instituciones se puede cambiar» concluyó con un mensaje de aliento el nuevo Jefe de la comisaria.