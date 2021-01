“En La Pampa el trabajo es desarrollado por la Comisión de Ejecución del Programa Provincial para la Prevención, Protección y Asistencia de las Víctimas del delito de Trata de Personas que tiene como punto focal a la Subsecretaría de DDHH y de la que participan ministerios, secretarías y otros organismos que se han sumado. Y coordinando con el área respectiva de Nación. La lucha contra la trata de personas es una política de Estado y el trabajo de prevención de situaciones de este tipo está a la vista”, comentó el ministro.

En el mismo sentido recordó que, en La Pampa, “no estamos al margen de las situaciones de trata, por caso basta recordar la intervención que tuvimos, el año pasado, con el caso de los hacheros chaqueños, en General Acha, o también casos de matrimonios forzados en los que se tuvo que intervenir. Lo importante es que podamos detectarlas y actuar a tiempo”.

Bensusán comentó que las situaciones de trata de personas, “son delitos aberrantes y también presentes, donde los explotadores se valen de la situación de vulnerabilidad de las personas. El año pasado, a nivel nacional, hubo 700 casos, lo que habla de la gravedad y actualidad de este delito. Desde nuestro Ministerio, a través de la Subsecretaría de Derechos Humanos, trabajamos fundamentalmente en la prevención, asistencia y contención de las víctimas. Ponemos a disposición equipos interdisciplinarios, con estrategias de prevención y de reafirmación de derechos, como así en la presentación y acompañamiento de denuncias judiciales”.

“En nuestra Provincia, además de la Subsecretaría de DDHH, participan de la comisión local representantes del Ministerio de Desarrollo Social, de Salud, de Seguridad, de la Policía Provincial, de la Producción, la Secretaría de Turismo, la Secretaría de la Mujer y la de Trabajo, y han sumado su participación el Juzgado y la Fiscalía Federal, Migraciones, RENATRE, y municipios, entre otros”.

Prevención

El funcionario provincial recalcó la necesidad de trabajar en la prevención, y estar atentos ante determinadas señales.

“Por ejemplo, para prevenir la trata o explotación con fines laborales. Un empleador jamás puede retener el DNI de una persona. Esta es una de las principales señales a tener en cuenta, donde comienzan privando de la identidad a la persona, para luego someterla”, aseguró.

“Tampoco se debe aceptar que la persona que ofrezca algún trabajo restrinja o impida el contacto con familiares y allegados, estas son prácticas que tienden a aislar a las personas, para facilitar situaciones de explotación”, añadió luego.

“En la campaña del Gobierno provincial se recomienda que, si por cuestiones laborales deben trasladarse hacia otro lugar, siempre conviene chequear si el domicilio existe; no ir a domicilios particulares por entrevistas laborales, en lo posible que sea en lugares públicos, y siempre informarle a alguien de confianza dónde y con quién es la entrevista. Aquí tampoco se debe entregar jamás la documentación que acredite su identidad”, finalizó Bensusán, recomendando que ante cualquier duda o denuncias el número 145, de línea nacional, está a disposición.

“Trata sexual es problemática sel pasado”

El juez federal Juan José Baric aseguró que “ha mermado el problema de trata en la Provincia. En este momento tenemos tres o cuatro expedientes en trámite, todo por trata laboral, no sexual. Hoy los casos de trata sexual son prácticamente tema del pasado, es de jurisdicción netamente Federal, que muchas veces se inician en los fueros provinciales, y luego se elevan al Federal”, comentó más adelante.

También brindó datos estadísticos sobre el tema, “en 2019 se iniciaron 16 expedientes por trata, mientras que en 2020 solamente 7. Hay dos causas que fueron elevadas a juicio, mientras que el resto fueron archivadas o están en trámite”.

Baric destacó las acciones conjuntas con organismos gubernamentales, “llevamos adelante un trabajo codo a codo. Hemos tenido reuniones para ir perfeccionando las estrategias con que se atacan estos temas. Tenemos contacto directo con la Policía provincial y con la Subsecretaría de Derechos Humanos. El apoyo es mutuo”.

“Recogiendo palabras del ministro (Daniel) Bensusán, es importante el abordaje a todo lo referido al tema de trata de personas, para no repetir historias pasadas”, añadió.

El magistrado también mostró satisfacción por el intercambio mantenido en los últimos meses con los altos mandos policiales. “Hace poco mantuvimos un encuentro muy productivo con el ministro de Seguridad, Horacio di Nápoli, funcionarios de ese Ministerio, altos mandos de la fuerza policial y oficiales superiores. Fue muy positivo, porque pudimos intercambiar, en forma directa, experiencias y sugerencias para el abordaje de este tipo de acciones tanto desde la Justicia Federal, como de las fuerzas de seguridad. Seguramente este año haremos dos o tres encuentros más”.

Baric concluyó reflexionando que “en todas las situaciones de trata de personas, el trabajo preventivo es la madre de todas las batallas”.

Consejos

La campaña lanzada por el Gobierno provincial orienta respecto de situaciones a tener en cuenta:

• No presentarse solo/a si el lugar de la entrevista laboral es un domicilio particular o un lugar público que no se pueda identificar como empresa o institución.

• Prestar atención si la oferta de trabajo es demasiado tentadora.

• También en caso de que la oferta llegue a través de internet o redes sociales y los datos de contacto no son claros.

• Si se ofrecen traslados a otras provincias o países con los gastos pagos, como adelanto

• Si exigen decisión inmediata

Fuente:El Diario