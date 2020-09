: Trying to get property 'child' of non-object inon line

Tras la decisión unilateral que tomó el Municipio de Tandil de no seguir con el esquema de fases que dispuso el Gobierno provincial e implementar su propio sistema, el distrito atraviesa un aumento de casos de coronavirus y pone en alerta su sistema sanitario.

El municipio reportó 38 nuevos casos de COVID-19, manteniendo hacia arriba la curva de contagios en medio del conflicto con el Gobierno provincial, que decidió no incluir a la ciudad serrana del reparto del Fondo para la Cultura y el Turismo.

Hace pocas semanas, el intendente Miguel Ángel Lunghi decidió salir del sistema de fases provincial y se apartó del decreto del Gobierno nacional que el domingo pasado lo ubicó en el ASPO (Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio). A partir de esta decisión, reabrió casi todas las actividades en la ciudad, cuando Tandil no llegaba a los dos dígitos en los casos diarios, muchos días sin contagios por coronavirus.

Desde que s se tomó esa medida, comenzaron a sumarse los contagios, llegando en la actualidad a 700, con 38 nuevos casos en las últimas 24 horas y 253 resultados pendientes.

Desde el inicio de la pandemia en Tandil fallecieron 12 personas, la mayoría en el último mes y hay 11 personas en terapia intensiva. Durante la jornada del lunes enfermeros municipales protestaron por «salarios dignos» y advirtieron que el sistema de salud está «al borde del colapso».