Es que Lea, que está embarazada, recibió cientos de agravios en la red social debido a que no se pronunció sobre este dramático episodio y tenía una vieja historia de enemistad con ella. Naya fue a navegar con su hijo de 8 años en el lago Piru en California, se tiró al agua y no volvió a salir. los investigadores la siguen buscando pero admiten que la posibilidad de encontrarla con vida es casi nula.

Varios colegas expresaron su dolor, pero el silencio de la actriz no cayó bien en algunos usuarios, que expresaron su fastidio. Tiempo atrás, Naya admitió que el vínculo con Michele no era el mejor. «Las dos somos mujeres competitivas y de carácter fuerte, no solo entre nosotras sino frente a todo el mundo, y esa no es una buena mezcla. Si yo me quejaba de alguien o de algo, ella asumía que estaba criticándola. De repente comenzó a ignorarme, y eventualmente la cosa llegó al punto tal de que no me dirigió la palabra durante toda la temporada seis», escribió en su libro Sorry Not Sorry: Dreams, Mistakes and Growing Up.

El tiempo, sin embargo, limó rispideces y Naya la felicitó cuando supo del embarazo. «¡Felicitaciones! Amo esto, vas a ser una gran madre», le escribió en Instagram.