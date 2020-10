“Estamos mal pero vamos peor”, dijo el presidente del bloque de la UCR, Francisco Torroba, que hizo declaraciones en las últimas horas predicando que sobre el país caerán los cuatro jinetes del apocalipsis.

El diputado provincial señaló, en declaraciones que él mismo difundió, que “tenemos una triple crisis; a nivel económico, a nivel sanitario y a nivel político».

«Cuando termina su mandato Cristina Kirchner deja una profunda crisis, pobreza, inflación, desocupación, déficit fiscal, falta de inversiones, sistema bancario raquítico, que luego Macri no supo o no pudo resolver. Con él se profundizó la crisis, hubo más pobreza, más inflación, más desocupación. Desde que asume Alberto Fernández esto se ha complejizado, ha empeorado. Hoy hay más pobreza, más desocupación, mas inflación», remarcó. ´

«Si bien la pandemia genera un deterioro económico, en Argentina y en el mundo, la falta de un plan económico del que el presidente descree, profundiza aún mas la crisis”, opinó.

El presidente del bloque de la UCR aseveró también que “no hay equipo económico, le está pasando lo mismo que le pasó al presidente Macri».

«Hay una gran dispersión de las distintas áreas económicas pero no hay un equipo que funcione en forma coordinada. El Ministerio de Hacienda transita por un lado, el Banco Central por otro, y además el acuerdo con los acreedores se demoró mucho, y le terminamos dando lo que pedían en un comienzo», consideró.

Torroba -que integró la alianza con el macrismo que gobernó el país hasta diciembre pasado- estimó que «todas las medidas que se siguen tomando son parches. No resuelven las cuestiones de fondo, ni los problemas estructurales».

Por otro lado, afirmó que «las medidas económicas que se vienen tomando no sólo no resuelven la crisis sino que la profundizan, nos acercan al borde del precipicio. Con estas medidas el presidente no se aleja del precipicio sino que corre hacia él».

«Además tenemos un problema con el tipo de cambio, un problema con el dólar y me da la sensación que vamos a terminar con una devaluación no planificada con lo que esto significa”, aventuró.

Además, Torroba se refirió a la crisis sanitaria. «La tienen otros países, y cometimos el error de compararnos con otros países al comienzo de la crisis. No nos ha ido bien con la cuarentena. Es cierto que lo único que teníamos era la experiencia de los países del norte, pero la cuarentena no alcanzó para resolver la crisis sanitaria. A lo mejor sin cuarentena hubiera sido mucho peor, pero lo que no podemos hacer es política con esta cuestión», dijo.

«En lo personal creo que han faltado mas testeos, como otros países como Uruguay, pero la síntesis es que la crisis sanitaria va a ser peor de lo que se pensaba. El presidente cuando reunió por primera vez a los gobernadores les dijo que si las cosas andan bien tendremos 2000 o 2500 muertos, si andan mal vamos a tener 20.000 y yo creo que vamos a pasar los 40.000”, especuló.

En tercer lugar, el diputado radical -exlegislador nacional e exintendente de Santa Rosa- aseguró que «tenemos una crisis de tipo político porque el presidente está muy ocupado para contener su frente interno, y no se está ocupando de los problemas que tiene la Argentina que son acuciantes. No sabe qué hacer, está muy desorientado, y esto es grave», cuestionó.

«El presidente que gana las elecciones transitando por el medio, se ha bajado a la banquina, con lo cual está profundizando la grieta y haciendo lo contrario de lo que planteó, que venía a unir a los argentinos. Esto también lo había dicho Macri y no lo hizo, pero la realidad es que Alberto Fernández tiene que volver a retomar el medio. Si sigue con esta postura estas tres crisis se van a agudizar”, finalizó.

Fuente:El Diario