La tormenta cayó sobre varios kilómetros finales de la ascensión, lo que provocó caos entre quienes aun no habían llegado a línea de meta. Una multitud de corredores tuvo que bajarse de las bicicletas para buscar un lugar en el que refugiarse y esperar ya que, según las imágenes compartidas por equipos como el Israel Start-Up o el UAE Team Emirates, el tamaño del granizo era similar al de pelotas de ping pong.

Sin embargo, muchos siguieron adelante, ya que era el único modo de entrar en las clasificaciones y no verse expulsados de la competición, que sigue hasta el domingo 16 de agosto. La etapa culminó con la victoria de Primoz Roglic.

La foto de Tim Declercq lastimado

Many Riders – including our boys – were hit by one hell of a hail storm – worst Than anything we expirienced. The scene was total chaos and mayhem. .. riders running for cover, hit hard by icy mini ping pong balls. #CriteriumduDauphine @dauphine pic.twitter.com/Y6XI0PCSRs

— Israel Start-Up Nation / Israel Cycling Academy (@YallaIsraelSUN) August 13, 2020