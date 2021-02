Todo ocurrió a raíz de un colectivo que arribó a la ciudad de General Pico desde Córdoba. El encargado del área Seguimiento y Control Covid, Marcos Miguel, explicó que un pasajero de ese servicio, que era oriundo de Santiago del Estero, «dio positivo». Según las declaraciones difundidas oficialmente, «lo venían a buscar de provincia de Buenos Aires y se logró hacer el bloqueo en ese lugar, no tomó contacto con el empleador que lo venía a buscar y se acordó que termine su ciclo viral en el hotel, obviamente aceptó y ya está en control del equipo médico y de enfermería».

Sin embargo, según pudo saber este medio, ese colectivo continúo su trayecto hasta Santa Rosa, donde los pasajeros fueron abordados por el equipo de Salud en la Terminal. Fuentes de Casa de Gobierno consultadas por este diario revelaron que «un colectivo llegó a Pico y de ahí a Santa Rosa. El caso positivo quedó en Pico, el colectivo con los choferes y el resto de los pasajeros llegaron a Santa Rosa con un informe de que había habido un positivo. Analizaron y, cuando los interrogaron uno por uno, no habían cumplido protocolos, entonces son todos estrechos».

Aislaron a 18 personas.

Por otro lado, fuentes de la cartera sanitaria precisaron que se tuvo que aislar a un total de 18 personas que llegaron hasta la ciudad de Santa Rosa, la mayoría con residencia en la capital. «Todos los contactos estrechos fueron a su domicilio, con las recomendaciones y las medidas de prevención».

En esa línea, indicaron que la medida de aislamiento se adoptó a raíz de que el colectivo tuvo «el aire acondicionado prendido durante todo el viaje sin la ventilación recomendada y que el positivo venía sin barbijo».

En Santa Rosa.

El caso anterior se diferenció de otro contagio detectado en un colectivo que llegó a Santa Rosa, donde un joven que venía de Neuquén dio positivo y no se detectaron estrechos, debido a que se había cumplido el protocolo.

La médica Valentina Ernst Lorda confirmó ayer por la mañana que tuvieron un caso positivo en un micro que arribó en la Terminal. «El primero de la mañana nos dio un resultado positivo», indicó a este medio.

«Le dolía un poco la garganta, quiso hisoparse voluntariamente porque venía de viaje e iba con el papá. Es una oportunidad ganada, no llegó a irse a la casa ni tener contacto con su padre, que ya estaba aislado en un hotel».

Según pudo saber este medio, en este caso solo se aislaron a dos personas. «El venía con barbijo y el micro no había encendido el aire acondicionado», explicaron y señalaron que sí se tuvo que aislar a dos personas que viajaban con él en la parte de abajo. «A la persona que venía viajando con él se dispuso la medida de aislamiento y a otra persona que venía en la butaca de atrás», detallaron.

Trabajo conjunto.

En el marco del Operativo Verano 2021, la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) sigue trabajando en conjunto con el Ministerio de Salud de La Pampa y autoridades de los municipios de Santa Rosa y General Pico, en la búsqueda activa de Covid para una detección a tiempo. La actividad consiste en trabajar conjuntamente con equipos de salud en las terminales recibiendo a las y los pasajeros que viajan desde diversas provincias hacia La Pampa.

En ese marco, la CNRT realiza una planilla de trazabilidad por pasajero y pasajera, y con esos datos se continúa un seguimiento, se realizan hisopados a quienes tengan síntomas, pero también a quien lo quiera hacer de manera voluntaria. En ese marco, ayer por la mañana en ambas ciudades se detectaron casos positivos, por lo cual el personal de Salud sigue con el protocolo de seguimiento correspondiente. «Seguimos insistiendo en que estamos en la etapa de responsabilidad social, dónde no solo depende de cuidarse, sino de cuidar a quienes nos rodean en la cotidianeidad», señaló la delegada regional de la CNRT, Mariel Schwert.

Recomendaciones.

«Se recomienda que en las terminales de origen y destino solo permanezcan los pasajeros, esto nos permite que no haya aglomeración de gente, el cubre boca mentón y nariz es obligatorio, la sanitización antes y después de subirse al micro, se usa el baño de los colectivos, que será sanitizado constantemente, y en cuanto a los pasajes, que sean adquiridos a través de las páginas correspondientes, y ante cualquier duda comunicarse con las delegaciones de la CNRT y ministerios de Salud provinciales», indicó.

Finalmente, Schwert dijo que «dentro del operativo de prevención, las y los fiscalizadores de la CNRT de La Pampa continúan controlando que los micros cumplan con los protocolos y lleven la documentación correspondiente; y aportamos a Salud las listas de trazabilidad de las y los pasajeros».

Salud detectó 85 casos

Luego de analizar 536 muestras en laboratorios y centros sanitarios, desde el Ministerio de Salud reportaron 85 nuevos casos de Covid-19. A su vez, confirmaron el fallecimiento de una persona. Por otro lado, hay 21 personas internadas en unidades de terapia intensiva.

Según el informe epidemiológico publicado ayer, de los nuevos contagios 24 corresponden a residentes en Santa Rosa, 28 en General Pico, 10 en General Acha, 6 en 25 de Mayo, 5 en Eduardo Castex, 2 en Victorica, 1 en Intendente Alvear, 1 en Toay, 1 en Quemú Quemú, 1 en Embajador Martini, 1 en Winifreda, 1 en Macachín, 1 en Miguel Riglos, 1 en Realicó, 1 en Guatraché y 1 en Catriló.

En esa línea, indicaron que «17 se encontraban aislados por ser considerados contactos estrechos», mientras que 68 se encuentran «investigación epidemiológica». Con respecto a los fallecimientos, informaron que este martes murió un hombre de 64 años, oriundo de la localidad de 25 de Mayo.

Situación provincial.

Desde el inicio de la pandemia, en la Provincia se registraron un total de 17.072 casos positivos, de los cuales 741 permanecen activos, 264 fallecieron y 16.067 se recuperaron. Este martes recibieron el alta 63 personas.

En relación a los aislados, indicaron que son 2.113 las personas que se encuentran en esa situación. Por otro lado, detallaron que 97 pacientes se encuentran internados. En General Pico hay 6 (3 en modulares y 3 en terapia intensiva), mientras que en el CEAR y los Modulares de Santa Rosa hay 19 (10 en terapia intensiva, 5 en clínica médica y 4 en modulares). Además, en las Terapias Intensivas 1 y 2 del hospital Lucio Molas hay otros 8.

En el Hospital Evita se encuentran 4 pacientes internados en clínica médica. Y en el interior de la Provincia se encuentran internados en clínica médica: Hospital de Victorica: 12 pacientes; de General Acha: 10, de Toay: 1, de Colonia Barón: 1, de Eduardo Castex: 3, de Guatraché: 11, de Intendente Alvear: 1, de Bernasconi: 1, de Lonquimay: 1, de Alpachiri: 3, de Jacinto Arauz: 1, de Macachín: 4, de Telén: 2, de Santa Isabel: 2, de Ingeniero Luiggi: 2, de Trenel: 2, de Doblas: 2, de Winifreda: 1 paciente.

«Es importante aclarar que los pacientes internados en Terapia Intensiva que se negativizaron para Covid-19, son trasladados a los servicios de UTI del subsector privado. Esta estrategia permite al subsector público tener una mayor disponibilidad de unidades de terapia libres para la atención de los casos activos que así lo requieran», reiteraron desde el Ministerio.

Casos por localidad.

Desde la cartera sanitaria detallaron que la distribución de casos activos por localidad es la siguiente:134 en Santa Rosa, 124 en General Pico, 89 en General Acha, 72 en Victorica, 47 en 25 de Mayo, 46 en Eduardo Castex, 38 en Toay, 37 en Guatraché, 19 en Intendente Alvear, 17 en La Adela, 15 en Realicó, 15 en Ingeniero Luiggi, 13 en Miguel Riglos, 12 en Macachín, 10 en Quemú Quemú, 8 en Alpachiri, 6 en Winifreda, 5 en Lonquimay, 5 en Doblas, 3 en Rancul, 3 en Jacinto Arauz, 3 en Bernardo Larroudé, 3 en Catriló, 3 en Embajador Martini, 2 en Metileo, 2 en Bernasconi, 2 en Speluzzi, 2 en Tomás de Anchorena, 2 en Santa Isabel, 1 en Caleufú, 1 en Arata, 1 en Anguil y 1 en Dorila.

Fuente:La Arena