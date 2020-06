El ex ministro de Seguridad de La Pampa y ex intendente de Santa Rosa, Juan Carlos Tierno, dialogó en los últimos días con Impacto Castex y criticó duramente la conducción actual de la policía provincial. Denunció públicamente manejos irregulares del actual comisario general Roberto Ayala y lo tildó de “obsecuente” del ex gobernador Carlos Verna. Y aseguró: “Horacio Di Nápoli lo ha querido cambiar, pero no lo dejan”.

“Ayala, este obsecuente que tiene Verna, que le traiga a la policía algún pesito de los millones que ha cobrado en gastos reservados”, disparó el ex ministro. Particularmente, aseguró que Ayala cobra fondos desde hace cuatro años en calidad de “gastos reservados” que, en algún momento, deberá justificar.

Por otra parte, remarcó que la conducción del actual comisario general se ha caracterizado por “persecuciones, acosos y maniobras que generan temor en la sustentabilidad del puesto de trabajo de más de un policía”.

Tierno –como ministro de Seguridad- fue contemporáneo a Ayala durante la última gestión de Carlos Verna como gobernador. Desde entonces, la relación entre ambos no ha sido la mejor: “Cuando entré yo al Ministerio, (Ayala) le ordenó -ilegalmente- a policías que le informen a él de todos mis movimientos personales y familiares (…) por eso perseguían a algunos policías provinciales que no cumplían esa orden”.

En esa línea, Tierno cargó contra Julio González, también ex ministro de Seguridad, y aseguró que no tenía reconocimiento dentro de las fuerzas de seguridad. Sin embargo, destacó el trabajo del actual ministro Horacio Di Nápoli a quien calificó como “buena persona”, con intenciones decentes. “Estoy convencido que Horacio Di Nápoli se ha dado cuenta de lo que es Ayala, y que lo ha querido cambiar, pero no lo dejan. Ni a él ni a (Sergio) Ziliotto”, aseguró Tierno.

Por otra parte, Tierno denunció aprietes del Poder Ejecutivo hacia el Poder Judicial, y explicó procedimientos de los cuales fue testigo durante su gestión al frente del Ministerio. “Lo vimos cuando se reformó el Código contravencional. Lo cambiaron donde practicante la Policía de La Pampa dejó de tener funciones (…) Eso lo mandó Verna cuando yo era ministro, lo mandó con Daniel Bensusán (ministro de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos), que es quien disciplina al Poder Judicial. Si no, los perseguimos y los sacamos, eso es lo que hace Bensusán ahí”, afirmó Tierno.

Luego de las críticas con nombres propios, el ex funcionario pampeano profundizó algunas cuestiones relacionadas a la pérdida de prestigio de la clase política: “Uno puede tener buenas intenciones y pensamientos de acuerdo a sus estudios de una u otra proyección, buena fe y ganas de trabajar, pero el problema es el ambiente político”.

Precisamente, Tierno aseguró que hoy por hoy la política es una “sarna” que afecta los intereses de la sociedad y que la mayoría de quienes ocupan cargos públicos lo hacen en pos de intereses personales. “Piensan en ellos, en su carrerita y en sus negocitos”, deslizó. Respecto a la relación de la política con las fuerzas de seguridad, Tierno no titubeó: “El policía sabe que se tiene que cuidar más de algunos políticos que de los delincuentes”.

Por último, el ex ministro de Seguridad sostuvo que, luego de dos años de no estar en funciones públicas, siente el respeto y la consideración de la ciudadanía. “Cuando vas a la función pública a trabajar y no a robar, no te ataca la gente en el pueblo, aunque tengan diferencias con vos, y bienvenidas en un ámbito democrático”, completó.