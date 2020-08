El ex ministro de Seguridad de La Pampa desmintió haber maltratado verbalmente a trabajadores de la Cámara de Diputados. El titular de la Legislatura, Mariano Fernández, ya ordenó una investigación por el supuesto hecho.

Juan Carlos Tierno aseguró que tuvo que elevar la voz para pedirle a los trabajadores que estaban usando una agujereadora que se detuvieran para poder hacer una grabación en una reunión de trabajo de Comunidad Organizada, pero negó que haya habido un entredicho como se dio a conocer en las últimas horas.

“Yo concurro al espacio que le corresponde a Comunidad Organizada. Todos saben que yo no ocupo ningún cargo”, aclaró el ex ministro sobre quienes observaron su presencia en la Cámara de Diputados.

“Estábamos trabajando, tratando de hacer una grabación, y había mucho ruido. Había una persona en una planta superior haciendo ruido con un taladro. Le hice seña y le dije fuertemente para que escuche porque no se podía trabajar y que esperaran un rato para poder seguir. El hombre me hizo una seña que yo interpreté como que iban a parar. Cuando ingresé al lugar de trabajo, siento nuevamente la utilización de la agujereadora con un nivel mayor de ruido, salgo nuevamente y le pido que parea porque no podíamos seguir con nuestra tarea con ese ruido. Pararon, terminamos de hacer la grabación y a los pocos minutos ingresa el señor que se desempeña como intendente de Cámara, y con la misma corrección me manifestó que estaban haciendo un trabajo, le describo esto y él me dice si pudieran seguir y le dije que si porque ya habíamos terminado, dijo «disculpe» y se retiró. Eso fue todo lo que pasó», describió Tierno.

El posteo de Juan Carlos Tierno en su red social de Facebook:

Fuente: Plan b noticias