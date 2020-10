Joaquín y Juan Ignacio Madeira son mellizos, tiene 16 años y viven en Villa Devoto. Interesados por la ingeniería electrónica, la robótica y la programación, crearon un dispositivo para que se respete la distancia social de 1,5 o 2 metros que es la recomendada para evitar los contagios de coronavirus.

Ambos cursan el cuarto año del secundario y en plena pandemia, el tiempo libre abunda. El dispositivo funciona a través de un sensor de ultrasonido que marca cuando una persona no respeta la distancia de dos metros, que es la distancia recomendada para evitar la propagación del virus.

Lo que empezó como un proyecto para un curso, hoy se comercializa en Mercado Libre y en la página Laser Desing y es de gran ayuda para los comercios y empleados que trabajaban en atención al público.

En una entrevista con El Destape, Joaquín relató: “El proyecto surgió porque teníamos tiempo libre. Teníamos cosas para hacer del colegio, pero nos sobraba tiempo. Mi hermano y yo nos encaminamos a seguir ingeniería porque nos gusta todo lo relacionado al futuro. A mi hermano le surgió hacer un curso de programación, a mí mucho no me gustó y me empecé a preguntar qué otro tipo de ingeniería y me interesó la ingeniería electrónica y mecánica”.