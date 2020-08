El analista político Álvaro Zicarelli admitió que se puede morir si se contagia de coronavirus, pero de todos modos llama a movilizarse contra la cuarentena y hasta aseguró que asistirá a la próxima marcha que se realice.

“Soy portador de una enfermedad congénita autoinmune, y si me agarro el coronavirus, puede ser mortal”, contó en un Zoom con otros impulsores de convocatorias anticuarentena, donde argumentó que hasta ahora no hizo llamados directos porque le parecía “hipócrita” si él no asistía.

En este sentido, Zicarelli aseguró que “si hay marcha el 26 o el 27” va a ir, y reflexionó: “Si me enfermo, me quiero enfermar con la tranquilidad y conciencia de que lo hice defendiendo algo que es más importante que la vida, que es mi libertad”.