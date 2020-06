Carlos Tevez anunció que continuará en Boca Juniors hasta diciembre próximo y que su nuevo contrato será donado con fines benéficos, al tiempo que aclaró que no permitirá que le «falten el respeto» en relación a los dichos de los ex futbolistas y actuales dirigentes Jorge Bermúdez y Raúl Cascini.

«Obvio que cuando a uno se lo cuentan le molesta. Si hay diferencias con el tema del contrato no se puede hacer público. Me quiero ir de bien de Boca, no me quiero pelear con nadie pero tampoco voy a dejar que me falten el respeto, pero queda acá y seguramente lo hablaremos en privado«, sostuvo Tevez en relación a quienes dijeron que cuando volvió de China «era ex jugador”. «Confrontarme con Cascini o con el Patrón, no es bueno para Boca. Si queremos ganar la Libertadores, tenemos que estar juntos”, agregó.

Sobre su continuidad, confirmó que seguirá en Boca, al menos, hasta diciembre cuando finalice su contrato, con intención de renovar: «Lo que cobre del próximo contrato lo voy a donar para la gente que necesita la vacuna, las ollas populares. Yo no quiero ver nada de plata, quiero que vaya a un destino«.

“Voy a seguir, quiero otra chance más de jugar la Libertadores”, expresó el jugador de Boca, equipo que en las últimas dos ediciones de la Copa fue eliminado por River.

En cuanto a las posibilidades de retirarse del fútbol en el exterior no lo descartó y dijo que la posibilidad la deja “abierta «. “Si me decís de Europa para ir a jugar, me iría al West Ham. Aunque sea seis meses para que me aplaudan”, lanzó el futbolista, quien ya jugó en China.

“Estos seis meses que he estado en Boca me he sentido muy bien, volví a ser feliz. Miguel (Russo) viene de un perfil muy bajo y eso hace que lo reflejemos en la cancha», sostuvo en diálogo con La Red.

Por otro lado, Tevez respondió a los dichos de Marcelo Gallardo sobre la vuelta a los entrenamientos en las provincias del interior: “No podemos pensar en nosotros cuando hay gente que se está muriendo. Tenemos que llevar tranquilidad, hay que ser responsable con lo que se dice”, lanzó.