Carlos Tevez está cada vez más cerca del retiro. El delantero de Boca está pasando por un momento complicado en lo personal. Su padre, Segundo Tevez, se encuentra complicado de salud, por lo que el Apache tiene cada vez entre ceja y ceja su salida del club. Sin embargo, en las últimas horas, trascendió que una vez que deje el fútbol, se dedicará a la política: trabajará para Mauricio Macri y será candidato del macrismo.

Desde hace mucho tiempo, se sabe que el vínculo entre Tevez y Macri es muy cercano. De hecho, el ex atacante de Manchester United, Juventus y la Selección Argentina se mostró muy ligado al ex presidente de la Nación no sólo para los encuentros de amistad sino también para realizar negocios.

El diputado nacional Rodolfo Tailhade denunció que el entonces Presidente favoreció a las empresas de su familia para que se quedaran con seis contratos sin pasar por licitación pública. Y el Apache estuvo involucrado como uno de los que puso dinero para los parques eólicos. Pese a que hace poco denunciaron que Macri estafó a Tevez, la relación entre ambos parece seguir siendo buena, al punto de que el ídolo de Boca tiene pensado hacer política una vez que se retire.

Carlos Tevez se retiraría y sería candidato del macrismo:

De acuerdo a lo que dio a conocer Pablo Ladaga -periodista del programa Mañana Sylvestre, por Radio 10– en las últimas horas, Tevez dejará el fútbol una vez que finalice la participación de Boca en la Copa Libertadores 2020. ¿Qué es lo que hará luego? Se dedicaría a hacer política para Mauricio Macri en la oposición del Xeneize, que actualmente tiene a Jorge Ameal como presidente, Mario Pergolini como vicepresidente 1º y nada menos que a Juan Román Riquelme como vicepresidente 2º.

«Mi amigo, el señor Marcelo Benedetto, me contó que Carlos Tevez, una vez que termine la Copa Libertadores de América, se retira del fútbol. Y esta información la agrego yo: Tevez, una vez que deje la práctica del fútbol, sin diálogo con Bermudez, Cascini, con una relación tirante de Riquelme y el departamento de fútbol, será la bandera política de la oposición donde intentará recuperar el poder en la institución de la Ribera. ¿Es Tevez la llave para que Mauricio Macri vuelva a la política de Boca? No sé si irá como candidato a presidente, manager, vocal 1º, entrenador. No lo sé», indicó Ladaga.

Cómo es el estado de salud del padre de Carlos Tevez:

En febrero de 2020, el padre de Carlos Tevez se realizó una operación en el cuello. Luego, durante la pandemia por coronavirus y tras realizarse un chequeo médico, presentó un cuadro de neumonía y fue diagnosticado de COVID-19. Al ser diabético, se trata de una persona de riesgo, por lo que estuco complicado: pasó 45 días de cuidados en terapia intensiva, y según Diego Tevez (hermano del Apache) fue dado de alta el viernes 4 de septiembre.

Poco tiempo después, Segundo Tevez presentó nuevamente complicaciones de salud, aunque no trascendieron demasiados detalles. La familia optó por reservarse de comentarios y, hasta el momento, lo único que se sabe es que está conectado a un respirador artificial.

Fuente: El Destape web