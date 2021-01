El médico Esteban Vianello, director del Hospital Gobernador Centeno de esta ciudad, manifestó que el área de Terapia Intensiva del centro asistencial local está ocupada en un 90 por ciento.

Hasta ayer a la tarde, la ciudad norteña ya tenía más de 600 casos activos de Covid-19, cifra que se duplicó en el transcurso de la última semana.

El director del Centeno, explicó que en el último mes del año anterior «hubo casos de fiestas de egresados, de reuniones clandestinas, de reuniones familiares y de fiestas de fin de año, que generaron un número de pacientes positivos importantes».

Preocupa la positividad.

Además, indicó con preocupación que la tasa de positividad de los testeos que se hacen en la ciudad, ronda entre el 30 y el 35 por ciento. Es decir que uno de tres PCR o test rápidos que se practican, dan positivo.

«Estamos duplicando la tasa de positividad, lo cual preocupa, porque el 20 por ciento de la población infectada va a requerir alguna intervención de los niveles de salud, ya sea internación en módulos o en terapia, y eso condiciona un poco el trabajo porque corremos el riesgo de que entremos en una saturación del sistema», señaló.

«Hoy todavía tenemos respuesta, el Centeno tiene una tasa de ocupación que está llegando al 90 por ciento en Terapia; y en los Módulos, es de alrededor del 50 por ciento. También las terapias del privado están disponibles», agregó.

En Terapia Intensiva hay once camas ocupadas, y hay unos 20 pacientes internados en el Hospital Modular, que tiene capacidad para unas 40 personas.

En este se sentido, Vianello manifestó que los centros de salud del norte provincial contienen a pacientes leves o moderados en las mismas localidades, y así permiten descomprimir al Centeno, para que se aboque a los casos más complejos.

Muchos jóvenes.

Durante el fin de semana, el equipo de Salud Pública realizó una nueva jornada del programa de «Búsqueda Activa» de Covid-19, a través de testeos rápidos y de PRC.

El coordinador del programa, Javier Herradón, contó que se acercaron de manera voluntaria muchos jóvenes, que están «con temor a contagiar a sus padres porque supuestamente no cumplieron ningún protocolo. La gente tiene que entender que debe seguir cuidándose, esta es una pandemia que va a seguir estando, es un virus con el que vamos a tener que seguir conviviendo y las recomendaciones son el uso de barbijo, el distanciamiento y si hacen una juntada que sea al aire libre y sin compartir botella ni utensilios».

En tanto, Roberto Bertone, director asociado del Gobernador Centeno, dio cuenta que el sábado durante las primeras horas de la mañana, fueron a hisoparse unas 200 personas al Centro de Hisopados del Hospital. A eso sumado, casi un centenar de testeos rápidos.

«Esperemos que esto sea una lectura de la comunidad y que no sea solo para ver cómo estoy y seguir haciendo lo que no debo hacer. Hay que seguir trabajando en pos de que no venga la segunda ola, pero somos difíciles los seres humanos de poder entender esta situación. Después los lamentos son tarde, sobre todo cuando nos toca un familiar, un adulto mayor, cada uno tiene una responsabilidad individual que impacta en una comunidad», agregó.

Por último, y respecto a vacunación del personal de Salud que se inició la semana anterior, Bertone aseguró que se trabaja «de manera progresiva y no todos los equipos de un mismo servicio» y que esta semana continuará con integrantes de otros servicios, como internación, enfermería, bioquímicos, kinesiólogos, respiratorios, choferes, asistentes, profesionales de los módulos y de Terapia.

Convocan a donar plasma.

La Dirección del Hospital Centeno y del Banco de Sangre de esta ciudad, convocan a los pacientes recuperados de Covid-19, para que puedan ser donantes de plasma, dado que se está aplicando este tratamiento a muchas personas que están cursando la enfermedad.

Desde el centro asistencial indicaron que para que una persona pueda convertirse en donante de plasma, deben haber pasado 14 días de su alta médica. Luego, debe asistir al hospital, donde le tomarán una muestra y evaluarán si su organismo generó anticuerpos para Covid-19. En caso que la muestra sea mayor a 400, se lo citará a donar plasma.

También indicaron que se requiere de donantes de plasma de todos los grupos y factores, y que deben solicitar un turno, de lunes a viernes de 8 a 12, al teléfono 02302-436148, interno 3308.

