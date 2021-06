El hogar para ancianos de Darregueira podría cerrarse ante la falta de entendimiento con la Municipalidad de Puan, como así, la Comisión de Beneficencia solicitó al municipio su retiro de las instalaciones donde presta el servicio de salud.

Tras distintas denuncias judiciales, se abrió un impase con la finalidad de poder encarrilar la crisis desatada tras la demanda de la Comisión a la Municipalidad, de abonar una deuda de unos 11 millones de pesos, que generó tales denuncias.

Tan es así que el 10 de febrero la Comisión de Beneficencia comunicó al intendente Facundo Castelli (Cambiemos) que «a partir del 28 de febrero queda rescindido por vuestra exclusiva culpa el comodato de las instalaciones del hospital de Darregueira. Fundamentado en los numerosos y graves incumplimientos incurridos por vuestra parte durante el transcurso de la relación».

Días atrás se empezó a barajar el costo de alquiler de las instalaciones donde funciona el hospital que era privado y a partir de un convenio firmado en 2017 pasó a ser de atención municipal. La citada comisión barajó un costo de unos 5,5 millones de pesos mensuales, pero recientemente el municipio envió una nota informando «que solo se hará cargo del alquiler por la suma de 1.275.000 pesos»,cuestión que profundizó el conflicto.

En ese sentido, mediante una misiva, la Comisión de Beneficiencia explicó que «de acuerdo a lo expresado y no habiendo ningún tipo de arreglo, estamos ante la necesidad de cerrar el hogar para ancianos e informar al personal y los familiares».

Por otro lado, solicitan al municipio «desalojen las instalaciones del hospital, dado que en estas condiciones no se alquila, por lo tanto saben que se encuentran en situación de usurpadores y se iniciaran las acciones legales». En el lugar trabajan 52 empleados.

Más adelante manifiestan que «de la misma manera se iniciaran acciones legales contra el ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, debido que desde 2008 hasta abril de 2017 no se recibió el alquiler comprometido mediante resolución 5011 del año 1999» cerraron.

Municipalidad.

El intendente Castelli expresó en primer término que la relación se encuentra vinculada mediante el comodato hasta 2027,

ignorando la comunicación oportunamente hecha a conocer de la rescisión por parte de la comisión de beneficencia.

En el escrito, Castelli dice mantener un diálogo por el alquiler de las instalaciones, que hasta ahora resulta muy alejado de la realidad y que se encuentra preocupado por la continuidad laboral de los trabajadores y en lo inmediato del personal que se desempeña en el hogar geriátrico, como también por los adultos mayores internados. El hogar geriátrico es una institución privada administrada por la Comisión de Beneficencia de Darregueira.

Finalmente dice desconocer «el motivo por el cual no percibieron o perciben el REPRO I o II, cuestión no menor en una administración eficiente y que pretendemos colaborar».

Stadler.

El concejal del Frente de Todos Emiliano Stadler, consideró que el intendente Facundo Castelli no quiso y no quiere darle una solución al problema. «El año pasado tuvo asignado para Darregueira 88 millones de pesos y ejecutó unos 40 millones, bien pudo haber abonado la deuda», sentenció.

Fuente: Diario La Arena