Una mujer murió luego de dar a luz y ser diagnosticada con coronavirus en la provincia de Río Negro. Su marido denuncia que en el hospital demoraron en trasladarla a otra ciudad para ser atendida: “Solo le pusieron suero y la dejaron tirada en una cama”, contó.

Graciela tenía 31 años y acababa de dar a luz a Bastián, su tercer hijo. Junto a Gabriel ya eran padres de dos nenas de 6 y 12 años. Sin embargo, luego del parto la salud de la mujer se complicó y junto a su marido decidieron acercarse a la guardia del hospital en Los Menucos, al sur de Río Negro.

“El viernes fuimos al hospital porque tenía dolores y presión arterial alta, 12/10. No era de sufrir presión alta, al contrario. En la guardia le dieron ranitidina y la mandaron para casa”, contó Gabriel en comunicación telefónica con C5N.

Sin embargo, el sábado, y al notar que la salud de Graciela no mejoraba, decidieron acercarse nuevamente a la guardia. Allí, contó Gabriel, “solo le pusieron suero y la dejaron tirada en una cama” hasta el domingo.

“Para ellos solo era dolor abdominal. Tuve que pelear con los médicos para que la trasladaran de urgencia a Jacobacci. Les pedía por favor”, recordó Gabriel. Para ese entonces Graciela se había descompensado, no podía caminar, se agitaba y su corazón estaba muy acelerado.

Ingeniero Jacobacci se ubica a 150 kilómetros de Los Menucos: “Me dijeron que no había camas y tenían que llamar a Bariloche. Fue todo una mentira, nunca llamaron”.

Recién el domingo por la mañana, y ante la gravedad del cuadro, los médicos decidieron trasladarla en ambulancia a Jacobacci. Por motivos de la cuarentena, Gabriel no pudo viajar junto a su esposa y tuvo que despedirse en Los Menucos.

“Fue muy doloroso, no me esperaba esta noticia. Cuando subió a la ambulancia me dijo ‘Amor, te amo, cuidame a las nenas porque no sé si vuelvo de esto’”, relató.

El lunes Gabriel recibió el llamado porque «se había complicado el tema» de la salud de Graciela, según le indicaron en Los Menucos. En Jacobacci tampoco le dieron explicaciones.»No pudimos tener un encuentro porque había fallecido al mediodía. Cuando llegué ya estaban los pediatras esperándome con mi bebé”.

Gabriel contó que ya realizó la por mala praxis y abandono de persona: “Actuaron con negligencia. No pueden dejar a una persona tirada en una cama sabiendo que está sufriendo y perdiendo su vida”.

En cuando al bebé, continúa internado en el hospital de Jacobacci debido a que nació con dos semanas menos de gestación: “Me costó un montón decirle a mis hijas, me partió el alma. Estamos aislados pero bien. Bastián está en el hospital de Jacobacci con mi hermana al menos por diez días más”.