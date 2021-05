Morante afirmó que la intención radica en que los médicos privados se sumen, de manera transitoria, durante los próximos meses, a Salud Pública para evitar el posible colapso del sistema ante el incremento de contagios.

«La comunidad médica debe estar unida y a disposición para atender a los pacientes Covid en los áreas de Terapia Intensiva, Clínica Médica o donde haga falta», indicó al sostener que se incorporarán a los hospitales Lucio Molas de Santa Rosa y Gobernador Centeno de General Pico.

Morante aclaró, no obstante, que no se debe descuidar al resto de la población (pacientes que no tienen Covid pero si otras patologías).

«Es importante no descuidar al resto de la población que tiene otras enfermedades, esto tiene que ser un trabajo mancomunado porque la salud es una sola», afirmó al indicar que más allá de las medidas restrictivas » será la vacunación ayudará a la humanidad a salir adelante».

SOBRECARGA.

El presidente del Colegio Médico hizo hincapié en «ser solidarios» y «trabajar en conjunto» para que «la sobrecarga del sistema sanitario, si existe, sea lo más leve posible».

Enumeró que desde marzo hubo 15 o 20 médicos privados que se sumaron a la «actividad Covid».

«Luego se reforzó un poco y ahora queremos que más médicos se sumen porque los necesitamos», pidió.

Y completó que la labor será rentada aunque indicó que no es lo más importante. «Lo que realmente importante es aportar, ayudar y dar una mano porque lo demás viene solo», afirmó Morante al completar que a partir de este martes al mediodía el sistema ya estará a disposición para que los médicos privados se incorporen a la actividad pública

Fuente: La Arena