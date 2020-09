La intendenta de General Pico, Fernanda Alonso mantuvo diálogo con “La Redacción” por INFOPICO RADIO 99.9 habló de la situación epidemiológica que atraviesa General Pico, la cantidad de estudiantes que regresaron con el “Regreso a Casa” y la inminente habilitación de actividades como las canchas de fútbol 5.

En primer lugar, en cuanto a las decisiones que se toman en torno a la pandemia, Fernanda Alonso indicó que “esto lo viene liderando Salud Pública. Venimos teniendo el hilo del nexo epidemiológico, esto nos da tranquilidad para autorizar nosotros lo que autorizó el Gobernador a nivel provincial”.

A su vez, agregó en cuanto a los encuentros sociales que se van a dar hoy que “es poner sobre la mesa la realidad, hoy los chicos se van a juntar, ¿qué voy a hacer? ¿poner presos a todos los chicos de Pico que no cumplan? Es una cosa que nos excede y necesitamos que todos los que salgan a disfrutar del día lo hagan responsablemente. Lo mismo que venimos pidiendo siempre a toda la sociedad” a su vez qu detalló que “ayer vimos y quedó demostrado en determinados lugares que la gente sale, hace uso de los ámbitos públicos y esto es algo difícil de controlar y parar realmente”.

Controles

Por otro lado, la Intendenta aseguró que hoy va a haber controles al igual que ayer. “Estuvimos recorriendo varios lugares, hoy va a estar trabajando el área de Juventud, el área de Prevención del Gobierno, de Desarrollo Social armaron actividades de prevención. Nos podemos juntar, pero con distancia. Van a estar distribuyendo mates individuales con yerba y sólo compartir el termo, hasta ahí llegamos, el uso del tapabocas e intentar sostener esta condición epidemiológica que hoy es el gran desafío”.

Seguidamente, Fernanda Alonso reiteró ante una consulta periodística que la Laguna de General Pico va a estar abierta, junto a los espacios públicos.

“Es muy poca la gente que respeta esto de tomar mate solo, no es masivo. Pero vamos a seguir insistiendo con este posicionamiento de intentar que la gente tome conciencia de hasta donde pone en riesgo su salud personal” explicó la Intendenta.

Por otro lado, añadió que “mientras esté la pandemia la prevención va a ser una continuidad” a la vez que sostuvo que “tenemos que gobernar con pandemia, en esa premisa eso va a estar en nuestra agenda siempre, pensamos en una feria, en alguna actividad y tenemos que hacerlo con esta lógica, tenemos que adaptar esa política pública, esa gestión a esta exigencia”.

Consejo de Seguridad

Respecto al pedido de reunión que había presentado la Cámara de Comercio y Afines, Fernanda Alonso dijo que “lo anunciamos el 3 de marzo que íbamos a reactivar todos los concejos. La pandemia nos cambió rotundamente la agenda, más allá de eso venimos participando de un Comité de Crisis donde estamos todos, desde René Vallejos hasta el Jefe de la Unidad Regional II, el comisario mayor Cristian Dupuy. Ámbitos de discusión hemos tenido todo este tiempo. Venimos siguiendo la cuestión y sabemos todo lo que está pasando”.

Asimismo, la Intendenta reflexionó en que “estamos atravesando crisis económica con crisis sanitaria lo cual implica que la gente tenga determinadas conductas que no son las que convienen para una convivencia que sea lo más llevadera posible. Hubo situaciones en el mes de agosto que fueron más de lo que veníamos acostumbrados”.

“En abril y mayo no hubo ningún robo a mano armada en General Pico. Yo no justifico el mal accionar del otro porque después hay comentarios para todo. Pero sí es cierto que tenemos una realidad que no podemos obviar y que la hemos venido trabajando en el ámbito del Comité de Crisis y donde todos fuimos parte” explicó Alonso. Seguidamente afirmó que se deben reactivar todos los Consejos, no sólo el de Seguridad y de hecho “reactivamos el de Discapacidad este mes” subrayó.

Posteriormente, la Intendenta confirmó que hoy se reunirán con los gremios municipales.

Casos de COVID-19 en General Pico

Por otra parte, Fernanda Alonso se refirió a los casos de Coronavirus en la ciudad: “Por ahora vienen siendo todos casos con nexo epidemiológico constatado, lo cual nos deja con cierta tranquilidad todavía, pero Pico está atendiendo todo el norte. El COE está trabajando muchísimo el acompañamiento de la gente de Barón y Larroudé y algunas del norte también. Venimos acompañando con la logística en todo lo que podemos”.

“El sistema de “Búsqueda Activa” nos sirvió para detectar un caso que después desprendió otro más. Tenemos 1.100 personas aisladas en General Pico” puntualizó Fernanda Alonso.

La Intendenta confirmó respecto al programa “Regreso a Casa” que ya está habilitado que “s0e irá trabajando de acuerdo a la capacidad hotelera que tenga cada localidad”.

Por último, dio el dato de que la semana pasada arribaron a La Pampa unos 150 estudiantes, algunos de ellos eran de General Pico.