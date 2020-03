Los medios audiovisuales del Grupo América, que incluye a Canal América la señal de noticias A24 se encuentran en un momento de mucha tensión, luego de que los trabajadores no vieran contemplados sus reclamos hacia la empresa que no garantiza las medidas de seguridad requeridas durante la pandemia.

En este contexto, se conoció que el meteorólogo de la mañana de ambas señales, Sergio Jalfin es un caso sospechoso de tener coronavirus y que, ahora, se encuentra internado y aislado en el Sanatorio Trinidad de Palermo.

No sé en qué habrá cambiado el criterio de evaluación de los médicos que hizo que pasara de ser un caso no sospechoso a uno sospechoso en cuestión de horas, porque los síntomas no variaron, son los mismos. En fin, ya me hicieron el hisopado y la muestra llegó al malbrán.

— Sergio Jalfin (@SergioJalfin) March 29, 2020