“Soy policía, salí el domingo a las siete de la mañana a trabajar y fue el último beso que le di a mi bebé. Desde entonces que estoy en este hospital internada”, escribió junto con el video mientras hace el aislamiento por el coronavirus. “¿Te vas con la tía? Cuidate mucho, portate bien”, le pide la mujer a su pequeño del otro lado de la ventana del centro de salud. Ante las lágrimas del chico, Adriana le pide que no llore. “Ya va a ir mamá a casa, te amo”, agrega.

El conmovedor video de una policía de Mendoza en aislamiento con coronavirus y su hijo

La agente de la Policía de Mendoza, se encuentra internada desde el domingo pasado, ya que se contagió de coronavirus Covid-19.

“Soy positivo de coronavirus 19 y no por andar rompiendo la cuarentena, si no por hacer mí trabajo, lo que me corresponde por ser policía», expresó la uniformada desde su perfil de Facebook junto con el video. «Hoy fue uno de los días más difícil de mi vida, ver al amor de mi vida a través de un vidrio, no poder abrazarlo, ni besarlo. Me partió en dos esa situación de mierda”, escribió desde el aislamiento.

“Mi bebé es lo único que tengo, mi familia vive en Salta. Mi amiga que lo está cuidando es como una hermana”, reveló la policía de Mendoza. «Solo le doy gracias a Dios porque, él dio negativo y pudo irse a casa, se que va a estar bien cuidado a tu lado Patriiciia Montenegro y te agradezco por todo lo que estás haciendo por nosotros!!!», agregó.

Luego cerró: «Gracias a todos mis amigos que nos están ayudando y están presente y pendientes de mí salud, yo voy a salir de ésto, POR QUE DIOS ES GRANDE Y MARAVILLOSO!!! Perdón si no puedo etiquetar a todos…»