Las grandes figuras de la televisión nacional vieron sus agendas modificadas por el ingreso del coronavirus al país. Susana Giménez, quien estaba previsto que comenzase su ciclo en julio de 2020, anunció que no volverá a la pantalla de Telefe e hizo públicas sus quejas hacía los directivos del canal. El futuro de la «Su» es incierto y la pandemia nubló cualquier chance de regreso al aire.