Omar Biondo (64) estuvo casi una semana con fiebre y dolores. Era contacto estrecho -su esposa dio positivo de COVID- pero a pesar del seguimiento epidemiológico no lo internaron hasta que anoche se presentó en el CEAR. Allí le diagnosticaron neumonía.

Y aun no le informaron el resultado del hisopado, realizado el miércoles 14 de octubre.

Silvia Ventimiglia (58, empleada de farmacia ) primero llamó desde el Hotel Unit la noche del lunes mientras pasaba las últimas horas de aislamiento. Este martes -pocos después del alta- pudo contar lo que vivió junto a su marido, Omar Biondo (un jubilado, ex inspector de transporte) quien permanece en Clínica Médica del Molas.

“Esto empezó el 10 de octubre. Cuando me avisaron que era contacto de contacto estrecho (en el brote de la farmacia Caligaris). Me hisoparon y me dio positivo. Quise hacer el aislamiento en casa pero me mandaron al UNIT porque mi marido tiene una enfermedad”, explicó Ventimiglia, quien apesadumbrada contó lo ocurrido.

La preocupación era su esposo, Omar Biondo quien sufre EPOC. “A mí me aislaron en el Hotel Unit. Me dejaron el número de teléfono y el nombre del médico para que se comunicara con él. Y que al mínimo síntoma lo llamara”, dijo.

Pero a pesar que empezó con fiebre el día miércoles 14, no le hicieron un seguimiento muy estricto, cuenta Ventimiglia.

“Avisó y le dijeron que lo iban a llamar para que se hiciera una placa. Le dijeron que si ‘tenés vehículo’ andate a la Asistencia y que le iban a hacer el hisopado. Esas fueron las palabras del doctor”, explicó Ventimiglia. El médico es de apellido Festa.

La fiebre persistió el jueves y el viernes de la semana pasada. “Ya te vamos a mandar para hacer una radiografía y un análisis. Pero nunca vinieron”, explicó la mujer.

“Pero siguió mal. No le bajaba la fiebre. Lo tuvieron a Novalgina y Paracetamol”, detalló.

Esta situación se prolongó hasta el lunes, a las 19.30 horas cuando Biondo con fiebre y otras complicaciones se presentó en el CEAR.

“Le hicieron una placa. Y le salió neumonía. Lo internaron en clínica médica porque aun no está el resultado del hisopado”, aseguró. Por la cobertura de la obra social en caso que dé negativo, lo debe internar en la Clínica Modelo y si es positivo lo trasladan en la CEAR (Centro Emergente de Enfermedades respiratorias).

El matrimonio Biondo-Ventimigla tiene cuatro hijos. A los dos mayores los hisoparon en la noche del lunes porque se presentaron en el CEAR, al ser contacto estrecho de la mujer.

«Lo tomaba como un chiste el doctor Festa. La verdad yo no le veía nada cómico. Que se riera…Mientras tuviera onda pensábamos que estaría todo bien. Pero no…», dijo Ventimiglia.

“Nunca le hicieron nada, nunca lo asistieron. No sé como termina la salud de mi esposo. Esto no va quedar así. No me gusta lo que hicieron. No soy una persona liera, no soy problemática. Esto no quiero que queda así”, dijo la mujer.

Fuente: El Diario