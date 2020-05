El ministro de Salud de Sudáfrica, Zweli Mkhize, informó que un bebe de dos días murió esta semana por complicaciones pulmonares producto de la infección por el coronavirus Covid-19, lo que lo convirtió en la víctima más joven de la pandemia hasta la fecha.

La noticia fue anunciada el miércoles por la noche por Mkhize a través de Twitter, donde además se refirió a las cifras oficiales de la pandemia en Sudáfrica: «Al día de la fecha los casos de Covid-19 confirmados son 18.003, el total de muertes es de 339 y el de pacientes recuperados es de 8,950″, informó.

As of today, the total number of confirmed #COVID19 cases in South Africa is 18003, the total number of deaths is 339 and the total number of recoveries is 8950. pic.twitter.com/7s0UN009k5

— Dr Zweli Mkhize (@DrZweliMkhize) May 20, 2020