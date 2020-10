El fiscal Carlos Stornelli quiso explicar los motivos por los cuales protagonizó un peligroso episodio de inseguridad vial al salir de su casa para evitar responder preguntas de C5N sobre la investigación penal que pidió iniciar contra la Defensoría del Público y su titular Miriam Lewin por la creación del observatorio Nodio.

El episodio se produjo el jueves cuando el cronista Nicolás Munafó se encontraba en la puerta del domicilio Stornelli. «No tengo tiempo«, dijo el fiscal al ver a la prensa y se subió a un auto que arrancó a gran velocidad, cruzó un semáforo en rojo y casi choca con otro vehículo que tenía paso.

Las imágenes de la imprudencia quedaron registradas por las cámaras del canal y tras el escándalo, Stornelli quiso justificar la reacción: «No es la primera vez que ocurre. Cuando te increpa una persona, si no se identifica o no se anuncia, si no te pide una nota, como ocurrió hoy (por el jueves), no sabés si viene a pegarte un tiro. No sabés quién es«, sostuvo en La Nación Mas.

Y agregó: «He tenido seguimientos, tareas de inteligencia y hasta autos con desconocidos adentro durante cuatro cinco días enfrente de mi casa«.

Inseguridad vial: Carlos Stornelli cruzó en rojo para escapar de C5N

El fiscal sostuvo que «normalmente soy atento con la prensa, incluso con algunos periodistas» y hasta dijo que tiene buena relación con otros periodistas de C5N a quienes no quiso nombrar «para no causarles problemas».

Según informaron en C5N, el auto en el que Carlos Stornelli iba como acompañante debe 74 mil pesos de multas.

El fiscal recomendó avanzar hacia la indagatoria de la titular de la Defensoría del Público, Miriam Lewin, por el proyecto Nodio, a la vez que pidió a una jueza el dictado de una medida cautelar con el fin de que no se desarrollen actividades relacionadas con el Observatorio creado para desarticular fake news.