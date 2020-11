En las últimas horas se supo que Argentina comprará 25 millones de dosis de la Sputnik V, la vacuna que está desarrollando Rusia contra el coronavirus. Después de la confirmación oficial, también se supieron diferentes detalles como que entre diciembre y enero el país recibirá 10 millones de dosis.

Luego de que, a mediados de octubre la Federación Rusa haya confirmado que, para diciembre, iba a tener la vacuna del COVID-19, se conoció un nuevo arreglo con Argentina. Al respecto, el titular del Fondo Ruso de Inversión Directa (RDIF), Kirill Dmitriev, confirmó que la vacuna que llegaría a Argentina «será producida por India, Corea, China y por varios otros países que están preparando la producción de la vacuna rusa».

Al respecto, Dmitriev había dicho que «en diciembre podremos comenzar a entregar [la Sputnik V] a América Latina» porque producirán «decenas de millones de dosis de la vacuna». En ese momento, los primeros ensayos clínicos de la Sputnik V comenzaron el 18 de junio y contaron con participación de 38 personas que fueron dadas de alta el 15 y el 20 de julio, según dicen desde el Estado ruso.

El acuerdo en se concretó tras este viaje que se mantuvo en reserva hasta hoy y ocurrió entre el 17 y el 26 de octubre. Ante estas negociaciones, el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Daniel Gollan, sostuvo en los últimos días que el distrito empezó a capacitar 2000 enfermeros y personal de hospitales para cuando esté lista la vacuna contra el COVID-19. Por otro lado, agregó que «el primer sector vacunado será el personal de salud».

10 millones de vacunas

El presidente Alberto Fernández informó que la Argentina estaría en condiciones de recibir entre diciembre y enero 10 millones de vacunas “Sputnik V” desarrolladas por Rusia contra el COVID-19. Cada vacuna está compuesta por dos dosis.

“Tuvimos una propuesta de la Cancillería rusa y del fondo soberano de Rusia para ver si Argentina estaba interesada en contar con dosis de la vacuna en el mes de diciembre y por supuesto que dijimos que sí”, afirmó el Jefe de Estado y destacó: “Para nosotros es muy importante porque permitiría vacunar a los sectores que están en riesgo, de todo el país”.

EL Presidente en persona combinó un viaje a Rusia de la viceministra de Salud, Carla Vizzotti, y de la asesora presidencial Cecilia Nicolini para ver el nivel de desarrollo que la vacuna tenía y la factibilidad de lograr ese objetivo. “Estamos con muy buenas expectativas, muy esperanzados. Para diciembre podríamos tener vacuna”, indicó Fernández y explicó: “Nosotros venimos conversando con el fondo soberano de Rusia desde hace ya bastante tiempo tratando de ver cómo evoluciona su vacuna, porque a nosotros nos importa mucho tener la primera que salga en el mundo y que nos ayuden a tenerla en Argentina”.

El mandatario agregó que “el precio de la vacuna rusa está más o menos en el promedio de lo que las vacunas del mundo proponen” y, al ser consultado sobre si él se vacunaría, respondió: “No me parece justo. El día que me vacune es porque todos pudimos vacunarnos, no porque tengo el privilegio de ser Presidente. Pero obviamente que si estuviera la vacuna rusa en diciembre acá por supuesto que me la daría”.