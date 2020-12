Para finiquitar el monto total y su logística de distribución, este lunes habrá una reunión entre funcionarios del Ministerio de Salud provincial y autoridades de la cartera nacional.

Los tiempos comenzaron a correr desde que el presidente Alberto Fernández anunció la firma del acuerdo con la Federación Rusa para la llegada al país de la vacuna Sputnik V que permitirá inmunizar, entre enero y febrero, a 10 millones de personas, en el marco de las medidas que se llevan adelante contra el coronavirus Covid-19.

Antes de fin de año, se espera la entrega de unas 300 mil dosis (son 600 mil en total debido a que requiere doble aplicación). Ante esto, el Gobierno de La Pampa está trabajando para definir la cantidad de vacunas que llegarán a la provincia y cómo será su aplicación.

En ese sentido, se pudo saber, en la provincia esperan por lo menos el arribo de unas cinco mil dosis. «Del total de dosis, a nosotros siempre nos corresponde el 1,5», explicaron fuentes consultadas por este diario y remarcaron que si bien «todavía no tenemos números, calculamos que van a ser unas cinco mil».

«En realidad no es ni un cálculo, es lo mínimo que nosotros pretendemos, con eso vacunaríamos gran parte del equipo de salud. A lo mejor pedimos más», agregaron.

Llega una comitiva nacional.

Tal como informó el gobernador en la última conferencia de prensa, en la provincia se espera vacunar entre 80 y 120 mil personas. Allí se encuentran siete mil que integran el sistema de salud, 4.600 de las fuerzas de seguridad y 13 mil docentes y no docentes. A su vez, hay 83 mil personas mayores de edad y 15 mil personas de entre 18 y 59 años con factores de riesgo. «Estamos afinando el número, porque muchos están duplicados», aclararon con respecto a la composición de los grupos.

Por otro lado, este diario pudo saber que el lunes arribarán a la provincia integrantes del Ministerio de Salud de la Nación, que conduce Ginés González García, para definir la cantidad de dosis y planificar la vacunación en la provincia. «Está confirmado», indicaron desde Casa de Gobierno.

Distribuyen equipos.

Desde el Ministerio de Salud anunciaron que, con el fin de potenciar el sistema de vacunación, ayer se comenzó a trabajar en la instalación de un ultrafreezer para -80 grados, a fin de fortalecer la cadena de frío necesaria para el mantenimiento de las vacunas. «El sistema de Salud de la provincia de La Pampa incorporó las tres cadenas de frío para proceder a la vacunación con una inversión que supera los 40 millones de pesos», destacaron.

«Merced a la inversión para aumentar el equipamiento de frío para conservar las vacunas es que la provincia de La Pampa ya cuenta con los recursos físicos para el desarrollo de esta campaña», remarcaron y agregaron que «desde el Gobierno provincial se adquirieron cámaras de frío, tres ultrafreezer, freezers, heladeras. La mayoría de estos equipamientos ya fueron distribuidos en los centros asistenciales de toda la Provincia».

En esa línea, precisaron que en los próximos días se espera la llegada de las cámaras de frío, que serán instaladas en la Santa Rosa, donde se acopiará el mayor stock de vacunas y en General Pico. Del mismo modo se espera la llegada de otras 40 heladeras con freezers que serán entregadas a los centros asistenciales que requieren menor capacidad de almacenamiento.

Acciones planificadas.

El subsecretario de Salud, Gustavo Vera detalló a la Agencia Provincial de Noticias «se continúa trabajando en una estrategia de vacunación para poder dar respuesta a todos los pampeanos. En lo que refiere a la distribución de los equipos de frío para almacenamiento de vacunas, fueron entregados la mayoría de los equipamientos necesarios para iniciar la campaña a los centros de salud».

El funcionario detalló que se adquirieron tres ultrafreezer, uno de ellos se instaló el día de ayer. «Se trata de un equipo que sirve para almacenar más de 30 mil dosis, que alcanza temperaturas de -80 grados, que es para una vacuna especial», expresó.

En la Pampa se delinearon diferentes aspectos para la operatividad de la campaña de vacunación contra Covid-19 y ya se comenzaron a desarrollar las acciones planificadas, para garantizar que la vacunación llegue a toda la población.

Preocupa a Salud el «relajamiento social».

El Ministerio de Salud monitorea con preocupación el aumento de casos que se ha registrado en la provincia durante los últimos días y apunta al «relajamiento» en la sociedad. Por estos motivos, llamaron a «tomar conciencia» y respetar las medidas sanitarias dispuestas, fundamentalmente la utilización del barbijo y el distanciamiento físico.

Hay preocupación por la situación sanitaria de La Pampa, debido a que en los últimos tres días se registraron más de cien contagios. «La gente tiene que tomar conciencia de que estamos en una pandemia, y que todavía no se terminó», apuntaron a este diario las fuentes consultadas.

«Si no se cuidan, va a haber más casos. Si bien tenemos un sistema sanitario más firme, lo cierto es que el personal sanitario está cansado y se está contagiando», advirtieron y destacaron el caso de Javier Piorno, que se recuperó recientemente.

Por otro lado, reconocieron que «hay preocupación por los números» de casos, particularmente por los aumentos registrados en Santa Rosa y General Pico y que «se está monitoreando» para poder tomar decisiones. «Hubo un pedido desesperado de apertura, pero la gente no se cuida. En la calle se saludan con un beso, se dan la mano, no usan el barbijo. No se está cumpliendo con las medidas sanitarias ni los protocolos», precisaron y volvieron a reiterar que es fundamental el «distanciamiento físico».

Pedido desde Pico.

Este sábado hubo una Búsqueda Activa en el barrio Este de General Pico y, en ese marco, las autoridades se mostraron alertas ante el notable incremento de casos. Su preocupación se basa en el «relajamiento social» e incumplimiento de las medidas preventivas.

El coordinador del programa, Javier Herradón, comentó que «esta semana nos tocó el barrio Este y los resultados son más que evidentes porque hay más de 20 personas esperándonos (para los testeos)».

Este incremento en las personas que se acercan por consultas es una buena señal en relación a la toma de conciencia. Sin embargo, según Herradón, marcan cierto relajamiento en la sociedad, «lo que lleva a que muchos de ellos estén infectados, tengan síntomas y algunos tengan miedo, prefiero que no tengan miedo y que se cuiden».

«Vemos que el distanciamiento en la sociedad de General Pico no está ocurriendo, no están usando barbijo ni las medidas básicas de prevención, le pido a la sociedad que se cuide, tuvimos un caso muy exponencial de los casos positivos y eso nos va a llevar a otra situación epidemiológica, empecemos a respetarnos un poco entre todos y a utilizar los medios de prevención», manifestó.

Covid: una muerte y 67 casos.

Luego de analizar 373 muestras, el Ministerio de Salud confirmó 67 nuevos casos de coronavirus en La Pampa. A su vez, la cartera informó la muerte de una santarroseña de 71 años.

Del total de muestras positivas, 21 corresponden a Santa Rosa, 20 a General Pico, 9 a Realicó, 8 en General Acha, 4 a Toay, 3 a Victorica y 2 a General Campos. «De los 67 casos, 31 se encontraban aislados por ser considerados contactos estrechos. Debido a la rapidez del diagnóstico por antígenos, se continúa desarrollando la investigación epidemiológica de 36 casos», indicaron desde la cartera sanitaria. El índice de positividad diario se ubicó en torno al 17,9 % este sábado, por encima del 10 % recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Situación provincial.

Con las últimas cifras publicadas, los casos registrados en La Pampa desde el inicio de la pandemia ascendieron a 6.769, de los cuales 1.047 permanecen activos, 97 han fallecido y 5.625 se han recuperado. Ayer recibieron el alta 76 personas: 32 de Santa Rosa, 10 de General Pico, 8 de 25 de Mayo, 1 de Toay, 6 de Realicó, 3 de Colonia Barón, 3 de Guatraché, 3 de Monte Nievas, 3 de Ingeniero Luiggi, 1 de General Acha, 2 de Lonquimay, 2 de Puelén, 1 de Santa Teresa y 1 de Maisonnave.

A su vez, desde Salud precisaron que 4.051 personas están en aislamiento y 64 pacientes continúan internados. De ese total, 16 se encuentran en General Pico, 12 de ellos en modulares y 4 en terapia intensiva, mientras que 23 están en Santa Rosa, de los cuales 14 están en clínica médica, 4 en terapia intensiva y 5 en modulares.

Por otro lado, en el hospital Evita hay 6 pacientes internados, dos en el de Guatraché, cinco en el de Acha, dos en el de Colonia Barón, dos en el de Macachín, uno en el de 25 de Mayo, uno en el de Doblas, tres en el de Alpachiri, uno en el de Catriló, uno en el de Alvear y uno en el de Quemú Quemú.

Casos en 34 localidades.

Según el reporte publicado ayer por el Ministerio de Salud, son 34 las localidades con casos activos. La distribución, especificaron, es la siguiente: 519 en la ciudad de Santa Rosa,

180 en General Pico, 45 en Realicó, 44 en Toay, 32 en 25 de Mayo, 31 en Alpachiri, 28 en General Acha, 17 en Colonia Barón, 16 en Victorica, 14 en Parera, 12 en Monte Nievas, 11 en Guatraché, 11 en Lonquimay, 10 en Ingeniero Luiggi, 9 en Winifreda, 9 en Quemú Quemú, 8 en General Campos, 7 en Macachín, 6 en Alta Italia, 5 en Eduardo Castex, 4 en Catriló, 4 en Intendente Alvear, 4 en Anguil, 3 en La Maruja, 3 en Trenel, 3 en Santa Teresa,

2 en Puelén, 2 en Uriburu, 2 en Quehué, 2 en Santa Isabel, 1 en Telén, 1 en El Durazno, 1 en Villa Mirasol y 1 en Dorila.

