«Pasé por La Pampa, me pararon la Policía y Gendamería, y no tuve ningún tipo de problema. Llegué a Huinca Renancó -donde hay un control de ingreso a Córdoba- y el personal del COE me tomó los datos y me realizó el test serológico», relató Musse en diálogo con Cadena3.

Musse viajó ahora a Córdoba. Verá el cuerpo de Solange en la morgue y después la cremarán. «No puede ser, no puedo entender por qué le sacaron el derecho a mi hija de ver a su padre y a él de verla. No entiendo el porqué. No lo puedo creer, no hay palabras para lo desalmado, lo inhumano que fue todo esto, sobrepasa. Una familia destrozada, una locura», dijo Beatriz, la madre de Solange, a La Nación.

La historia conmueve al país mientras la familia no tiene consuelo. «Estamos muy sentidos, lamentamos lo sucedido», señaló Claudio Vignetta, funcionario cordobés e integrante del Centro de Operaciones de Emergencia (COE). Planteó que lo que se hizo fue cumplir el protocolo. Un escrito que pareciera impedir atender emergencias y situaciones límite. El padre de Solange les explicó a quienes estaban en el puesto sanitario para qué viajaba. Nadie lo escuchó.

Le ordenaron regresar a Neuquén. Musse estaba con su cuñada, Paola Oviedo, con discapacidad motriz. Ella tiene domicilio en Alta Gracia y su test de Covid-19 dio negativo. Pidieron que la alojaran en uno de los albergues que la provincia tiene para cordobeses que deben hacer la cuarentena. Tampoco les aceptaron esa solicitud.

Ambos debieron cubrir nuevamente los 1000 kilómetros hasta la casa neuquina de Plottier. No pudieron parar a comprar comida ni ir al baño en estaciones de servicio. Ocho móviles policiales, que fueron tomando la posta a lo largo del camino, los escoltaron. «Los policías me decían que no me podía bajar ni en las estaciones de servicio a comprar comida. Tampoco para ir al baño. Hicimos nuestras necesidades en medio del camino. A nadie le importó nada. Tampoco que manejara 40 horas seguidas con el riesgo que eso implica y con una persona discapacitada arriba del auto», repasó Musse.

¿Nadie pensó que de la misma manera podrían haberlos escoltado hasta la casa en Alta Gracia, a 390 kilómetros? Musse señaló que en el puesto sanitario le explicaron que el positivo del test no «necesariamente» significaba que tuviera el virus, pero que con ese resultado no podía entrar a Córdoba. «Fue no a todo. Tuvieron un mal trato total, cómo no la van a dejar ni ir al baño, comprar comida o agua. Es algo que no tiene explicación; ni el operativo montado. Era más fácil hacerme el hisopado y listo».

Los protocolos de prevención por la pandemia de Covid-19 en todo el país impone restricciones a las actividades habituales y uno de los más dolorosos es la prohibición de acompañar a las personas contagiadas en sus últimas horas de internación.