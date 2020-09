Al ver la reacción de la gente, la modelo aclaró: «Antes que nada aviso que mis dos amigas de la foto se hisoparon 2 veces antes de verme. Y mi hermana tanto como yo no sale ni vemos a nadie”.

«Mis amigas de toda la vida me sorprendieron con este baby shower increíble. Amigas con las que crecí y me crié, algunas desde que nací, son como mi familia ya. Cada una me escribió una carta, obvio que me lloré todo. (Hormonas, más sensibilidad, más amor puro). Hicimos Zoom y recibí mucho amor para mí y para mi bebita”, comentó Zámolo. Finalmente, decidió eliminar de sus redes todo lo referido al baby shower.

La modelo tendrá una niña junto a su esposo, José Félix Uriburu. Aún no dieron a conocer cuál será el nombre de la niña. La fecha estimada del parto es el próximo 30 de octubre y se llevará a cabo en el Sanatorio Otamendi.