Empresarios y trabajadores del sector turístico del Valle de Calamuchita decidieron manifestarse el pasado domingo sobre la ruta 5, pidiendo por la reanudación de la actividad en la provincia de Córdoba.

Mariano Quintas, representante del sector, sostuvo que «la situación es insostenible. Los restaurantes y hoteles no pudieron pagar los sueldos. Dimos charlas, presentamos notas al COE, a la Agencia Córdoba Turismo, pero no hemos tenido respuestas. Los vecinos decidimos salir a la calle para levantar la voz».

Según Quintas, uno de los principales reclamos es tener las cosas «claras» para la temporada de verano. «Nos han dicho que íbamos a trabajar la temporada y falta definir la fecha y qué requisitos se va a pedir al turista», expresó a Cadena 3.

«Mucha gente no va a querer viajar por eso. Qué requisitos se van a pedir para pasar de provincia a provincia. Si son hisopados, ¿quién los va a pagar? Eso no está claro y el turista no se vuelca a reservar. Uno no ve una temporada de verano. Las vacaciones se programan y se venden antes. Va a ser complicado», lamentó.

El representante del sector comentó que la única ayuda que recibieron fue los ATP, pero que ese beneficio va a los empleados y no a los empresarios. «Mantener los complejos, pagar impuestos. Es un montón de plata que el único dinero que hemos recibido es para los empleados. Una cosa es estar dos o tres meses sin trabajar y otra seis o siete», explicó.

Finalmente, indicó que la cuarentena se decretó «demasiado antes» y que el problema del coronavirus, seis meses después, no está solucionado.