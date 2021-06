A través de su cuenta en Twitter Bullrich aseguró haber recibido la carta documento que le envió González García en la que

la instaba a desdecirse luego de denunciar en distintos medios y sin prueba alguna que la negociación con Pfizer había fracasado por el supuesto intento del gobierno argentino de cobrar una coima.

«Recibí la carta documento que me mandó Ginés González García, pide que retire mis dichos. No los voy a retirar. La explicación sobre las vacunas que no llegaron las tiene que dar el mismo Ginés y el equipo que impidió que tengamos esas vacunas», escribió Bullrich aún cuando hasta los principales referentes del macrismo se despegaron de esa denuncia mediática.

De acuerdo con Bullrich, que ante el inminente accionar de la justicia comenzó a dar marcha atrás en su denuncia, el supuesto pedido de coimas se transformó ahora en un pedido del Estado argentino de transferencia y tecnología. «En un reportaje en el diario Perfil, González García dice exactamente lo que yo le dije», señaló en declaraciones televisivas.

Hasta Pfizer desmintió a Bullrich que sigue adelante con sus denuncias mediáticas como modo de hacer campaña política.

«Pfizer no ha recibido peticiones de pagos indebidos en ningún momento. Por otro lado, la compañía no cuenta con intermediarios, distribuidores privados o representantes para la provisión de la vacuna Covid-19″, aseguró días atrás la empresa, a través de un comunicado.

«La actitud de González García fue intentar tener un retorno. Eso el presidente (Alberto Fernández) no lo ignoraba”, había lanzado Bullrich sin prueba alguna. Ese supuesto «retorno» se transformó ahora en una negociación por transferencia de tecnología.