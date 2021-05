El gobernador Sergio Ziliotto anunció nuevas restricciones para frenar los contagios de Covid-19 y decidió suspender por 15 días las clases presenciales. Durante ese período, se prohíbe la circulación entre las 21 y las 7 horas.

En conferencia de prensa, acompañado por el ministro de Salud, Mario Rubén Kohan, y el secretario de Trabajo, Marcelo Pedehontaá, el mandatario afirmó que las medidas iban a entrar en vigencia a partir de las 0 horas de hoy. «La situación epidemiológica claramente ha empeorado», reconoció el gobernador al argumentar las razones por las cuales consideró «necesario tomar medidas que tienen que ver exclusivamente con achicar al mínimo posible la circulación de las personas».

Nuevas restricciones.

En esa línea, señaló que a partir de las 0 horas de hoy y hasta el 25 de mayo inclusive se restringe la circulación de 21 a 7 horas, con la excepción de los y las trabajadoras vinculadas a las actividades esenciales. «Esto significa que las actividades económicas que se mantienen habilitadas se desarrollarán entre las 8 y las 20 horas», agregó.

Luego pasó a detallar las actividades suspendidas, y entre ellas mencionó las «reuniones sociales en domicilios particulares, reuniones sociales en espacios públicos abiertos de más de 10 personas». A su vez, incluyó en el decreto publicado ayer el cierre permanente de casinos, bingos, discotecas, salones de fiestas y salones de fiestas infantiles.

A su vez, se suspende «la práctica y competencia de deportes en espacios cerrados, salvo competencias nacionales que tienen otra autoridad de aplicación siempre en el marco de los protocolos que las habilitaron», la práctica de deportes grupales de contacto al aire libre y la práctica de deportes al aire libre de más de 10 personas.

También se suspenden eventos de todo tipo y «los Jardines maternales y de infantes de gestión privada enmarcados en la Ley Provincial N° 2511», según detalla el decreto.

Clases presenciales.

Por otro lado, el gobernador anunció «la suspensión de las clases presenciales. En ese sentido, el ministro de Educación está facultado a tomar todas las medidas que garanticen el mantenimiento del vínculo pedagógico entre los docentes y los alumnos. Por eso las escuelas seguirán abiertas, tanto para desarrollar aquellas actividades que tienen que ver con el soporte de la actividad educativa como para hacer llegar el material a alumnos».

«Que quede claro, una vez más, que la escuela no contagia. Se contagian a partir de la circulación de personas que se contagian en otras actividades. Eso ha quedado claramente determinado en todas las estadísticas que emanan de la investigación epidemiológica que hace el Ministerio de Salud de la provincia», remarcó.

Administración pública.

El mandatario también afirmó que «la administración pública pasará a desempeñarse a partir del teletrabajo, a excepción de aquellos agentes públicos que a criterio del Jefe de Jurisdicción sean necesarios para mantener las prestaciones mínimas de los servicios».

Con respecto a esto, anticipó que se iba a pedir la adhesión al Poder Legislativo, Judicial, a los municipios y a los organismos nacionales».

En relación a la permanencia en espacios públicos, aclaró que «solo se permite la actividad de recreación actividad física en grupos de hasta 10 personas». La última de las medidas enumeradas consiste en facultar a los y las intendentas -con quienes mantendrá hoy una videoconferencia- para que en aquellos casos que estimen necesario inhabiliten espacios públicos que generen grandes aglomeraciones de personas.

Ayuda económica.

Según el decreto, los locales gastronómicos (restaurantes, bares, rotiserías, etc.) podrán funcionar entre las 8 y las 20, «salvo la modalidad de reparto a domicilio que podrá realizarse hasta las 22:00 horas».

En ese sentido, Ziliotto anunció una serie de medidas paliativas porque «esto impacta, y vamos a estar al lado de cada una de las actividades económicas en el marco del pedido de la responsabilidad social».

«El sector gastronómico va a poder disponer del servicio de delivery hasta las 22 horas, a su vez tendrán una ayuda adicional a las que ya hemos dado esta semana a todos los sectores económicos», explicó.

«Vamos a profundizar la ayuda al sector gastronómico, con ayudas directas, y así como lo hicimos con los trabajadores de la cultura, los propietarios de gimnasios, estamos incorporando a los emprendimiento comerciales de Fútbol 5 y de Paddle», agregó. Se trata de sectores que también recibirán asistencia económica.

La ayuda directa, indicó, se va a complementar con el Repro II que impulsa el gobierno nacional. «Nosotros vamos a ir más allá y vamos a hacer un aporte dinerario para cubrir todo el gasto fijo del emprendimiento. Y serán soluciones que estarán disponibles las veces que sea necesario», señaló.

Decreto.

De esta manera, se emitió un decreto que faculta «al Señor Ministro de Desarrollo Social a otorgar subsidios personales a titulares de emprendimientos del sector gastronómico, destinados a paliar la situación económica originada por la falta de ingresos como consecuencia del dictado de normativa que les impone restricciones en el desarrollo de sus actividades».

«Estas son las principales medidas que ponemos en marcha, son necesarias y son las que tenemos que tomar. No hacemos otro análisis más que el epidemiológico, no hacemos ningún análisis político, ni electoral. Es la obligación que tenemos ante la salud de todos los pampeanos. Por supuesto que son medidas antipáticas, pero no nos ha quedado otra manera de contrarrestar el virus», concluyó.

Adhesión del Poder Judicial

El Poder Judicial adhirió anoche a las medidas dispuestas por el Poder Ejecutivo Provincial en el marco de la pandemia. Por consiguiente desde esta mañana y hasta el 25 de mayo inclusive el horario laboral será de 8 a 13 horas; la presencialidad será solo para magistrados y funcionarios; los empleados desarrollarán sus tareas, en dicho horario, bajo la modalidad de teletrabajo y no habrá atención al público. La Justicia, al igual que los municipios y los organismos nacionales, fueron invitados a adherir en el Decreto del Gobierno de La Pampa.

Fuente: Diario La Arena