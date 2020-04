«El fútbol con público va a tardar un tiempo. No me lo imagino ni para junio ni para julio. No se si hasta el año que viene, pero diría que, por lo menos hasta entrado fin de año, seguro», sentenció este domingo el ministro de Turismo y Deportes de la Nación, Matías Lammens, y la frase golpeó especialmente al fútbol del interior, donde los equipos no se mantienen por los ingresos de televisión ni por grandes sponsors, sino por las recaudaciones de cada domingo.

En declaraciones realizadas en el Canal 26, Lammens aseguró que, aunque en los próximos meses pueda reanudarse la actividad, el público en el fútbol argentino «no va a volver hasta fin de año» debido a que es «un riesgo innecesario» en medio de la pandemia del coronavirus.

En ese sentido, agregó: «Vamos a trabajar para que pueda volver el fútbol con un protocolo estricto, que puedan volver los entrenamientos y partidos. Para hablar de público falta mucho».

Y en la misma línea, insistió: «Uno nunca sabe si dando un paso adelante, no da dos pasos atrás. El miedo es que abramos y tengamos que volver a cerrar. El fútbol con público va a tardar un tiempo».

¿Hasta 2021?

Las declaraciones de Lammens no hicieron otra cosa que generar aún más incertidumbre y preocupación entre los clubes del interior del país, los del llamado «fútbol chacarero», porque bien es sabido que a nivel profesional (especialmente en la Superliga) la posibilidad de jugar sin público es viable, debido a que la mayoría de los clubes se sostiene económicamente por los ingresos de los derechos de televisión y de los sponsors, que suelen erogar grandes sumas de dinero justamente por la publicidad que implica el hecho de que los partidos sean televisados en todo el mundo.

Pero en la mayoría de las ligas medianas o chicas, como las dos de nuestra provincia, esa chance de jugar sin espectadores es inviable, debido a que su principal fuente económica se basa en el cobro de las entradas de cada domingo de cancha.

En ese contexto, desde que comenzó la pandemia y se suspendieron las actividades, tanto desde la Liga Cultural como desde la Liga Pampeana anunciaron que no estaban dispuestos a jugar sin público porque los clubes no podrían solventar los gastos fijos de cada partido. Incluso una semana antes de que el Gobierno nacional dispusiera el aislamiento social, preventivo y obligatorio, los dirigentes pampeanos habían decidido suspender la fecha de ambas ligas (hasta ese momento se podía jugar, pero sin público) porque, sin gente en las tribunas, no podían solventar los costos.

Una muestra desde los números la dio el presidente de Sarmiento de Santa Rosa, institución que la semana pasada cumplió 65 años, al confiar que para abrir la cancha para un partido como local (en la Primera «B» de la Liga Cultural) necesitan entre 15 y 18 mil pesos, que son los costos básicos entre seguridad, arbitrajes, personal médico y otros gastos. Y sin gente que pague la entrada…

Así, con Lammens como máxima autoridad del deporte nacional previendo que el fútbol con público no volverá hasta fin de año, las canchas pampeanas podrían quedar sin actividad hasta 2021. Una ayuda estatal para solventar algunos costos o la posibilidad de jugar con público como excepción dispuesta por el Gobierno provincial (si La Pampa continuara sin mayores contagios), aparecen hoy como algunas de las alternativas para que la pelota vuelva a rodar durante este año. Aunque hoy es imposible tener algún tipo de certeza.

La economía.

Por otra parte, Lammens también se refirió a la actualidad económica de los clubes durante la suspensión de las actividades deportivas. «Va a ser muy difícil de mantener, conociendo la economía de los clubes. En estos próximos días van a saber cuánto se acreditan de las cuotas sociales, pero la gran mayoría de los clubes de Primera viven de eso», dijo el ex presidente de San Lorenzo consideró.

En tanto, remarcó que «si la gente pierde el empleo y no tiene ingresos, y si no tienen fútbol en mayo, junio, julio y agosto, van a dejar de pagar la cuota, es muy probable». Y añadió: «Cuando hablo de la reconfiguración de la economía mundial, el fútbol no está exento».

Sobre el programa el Programa de Recuperación Productiva (Repro), el ministro indicó: «El martes vamos a tener el total de clubes que se han inscrito, son muchísimos. Abrimos una línea especial de asistencia y explotó de llamados. Gran cantidad de clubes de todo el país y de barrio se quieren inscribir». «Va a haber una línea Repro, una eximición de las contribuciones patrimoniales, y también créditos a tasa del 24», finalizó Lammens.

Fuente:La ARena