La conductora Viviana Canosa llevó su programa “Nada Personal” a las formaciones del tren Sarmiento para entrevistar al dirigente sindical Rubén “el Pollo” Sobrero. La puesta en escena fue perfecta para la mediática que se mostró “en la calle” mostrando la realidad del transporte público en pandemia. No obstante, ahora la preocupación de la ex Intrusos se encuentra en aumento ya que esta mañana se registraron casos de coronavirus en la formación de tren y ella no usó barbijo ni cumplió con los protocolos sanitarios.

Este martes, en los trenes de la Línea Sarmiento se registraron demoras por la aplicación del protocolo por caso de coronavirus y se aislaron a 20 personas. El lunes por la noche, Canosa llevó las cámaras de su programa a la estación Haedo. La conductora solo tenía puesta la mascarilla de acrílico, pero no llevaba barbijo, algo que es obligatorio. Tampoco se mantuvo de forma adecuada la distancia social y se paseó por todos los vagones y talleres para “mostrar la realidad de los trabajadores”. Fiel a su discurso “apolítico”, la mediática recriminó que “muchos políticos deberían tomarse un tren o un colectivo y ver como viaja la gente, está bien el spot, pero hay que poner el cuerpo”. Durante la entrevista Sobrero indicó que en el tren lo que se busca es que se respete “el distanciamiento social porque el problema es cuando hay mucha gente, no se puede manejar la situación”. Además, contó: “Nosotros estamos laburando con la mitad de la gente que tenemos y tenemos un problema porque a un compañero que se le aplica el protocolo y es un grupo de compañeros menos para que los trenes funcionen”. En tanto, Canosa, ignorando la situación epidemiológica y el aumento de casos y de muertos por coronavirus, cuestionó: “Uno vive con un nivel de angustia y te meten angustia por todos lados. El enojo de la gente es normal”.